L’altro volto di Sant’Anna: la sicurezza dietro le quinte del grande spettacolo

Camillo Buono | Dietro lo splendore della 93ª Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, che ha incantato migliaia di spettatori tra zattere allegoriche e spettacoli pirotecnici mozzafiato, si cela un altro volto della manifestazione: quello della sicurezza. Un aspetto fondamentale, gestito con straordinaria efficacia da un vero e proprio esercito silenzioso, che ha vegliato sulla riuscita dell’evento in ogni dettaglio, sia a terra che in mare.

La Festa di Sant’Anna, infatti, non è una festa come le altre. La sua complessità organizzativa, che coinvolge sia il territorio urbano che lo specchio d’acqua della baia di Cartaromana, impone misure straordinarie sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Il dispositivo messo in campo per l’occasione è stato imponente. A coordinare le operazioni a terra è stata la Polizia di Stato, affiancata dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dalla Guardia Costiera, dal personale sanitario del 118 e dagli uomini della Polizia Locale. Tutte le forze hanno lavorato in perfetta sinergia per garantire un flusso ordinato di persone, gestire le emergenze e prevenire qualsiasi criticità.

Ma è sul mare che si è giocata un’altra, delicatissima partita. Per il solo spettacolo pirotecnico, che ha previsto l’impiego di ben 750 kg di fuochi d’artificio, è stato necessario un livello di controllo e sorveglianza senza precedenti, anche a causa delle migliaia di imbarcazioni accorse tra la baia di Cartaromana e il canale di Ischia per assistere all’evento e all’attesissimo incendio del Castello Aragonese.

A garantire la sicurezza in mare, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ischia, c’erano cinque unità navali della Guardia Costiera, tre della Guardia di Finanza, due motovedette dell’Arma dei Carabinieri, due acquascooter della Polizia di Stato, una motobarca dei Vigili del Fuoco e un gommone della Croce Rossa Italiana. Una vera e propria flotta al servizio della sicurezza pubblica.

Durante la serata, non sono mancati gli interventi: alcuni per malori a bordo delle unità da diporto, altri per sanzionare diportisti indisciplinati, sorpresi alla guida delle proprie imbarcazioni con tassi alcolemici oltre i limiti consentiti. Tutto, però, è stato gestito con prontezza ed efficienza.

Grazie a questo straordinario lavoro dietro le quinte, l’edizione 2025 della Festa di Sant’Anna può dirsi non solo una delle più belle e coinvolgenti di sempre, ma anche una delle più sicure. Una lezione di organizzazione e sinergia tra istituzioni che merita di essere raccontata e, soprattutto, riconosciuta.