“L’altra faccia della medaglia”, la vita nuova di Giovanni Monti

La vita, a volte, si divide in un prima e un dopo. Per Giovanni Monti quel confine ha la forma di una notte d’ottobre, quando tutto è cambiato. “Non ricordo nulla di quello che è accaduto, ciò che scrivo mi è stato raccontato.

Era il sabato sera del 19 ottobre 2014, stavo tornando a casa dopo un’uscita con cari amici. Boom… una caduta in scooter lungo la strada, in ripida salita, che conduce a casa mia. Non so cosa sia accaduto, se un incidente, uno scontro, una scivolata.

“ Buonasera! La mia prima parola dopo quasi cinque mesi di silenzio. “Non ricordo nulla di quello che è accaduto, ciò che scrivo mi è stato raccontato.

La dinamica resta sconosciuta. Si dice che il destino è sempre in agguato dietro l’angolo. Una frase che per me è sempre stata così banale e invece, oggi, ha un significato forte, un fondo di amara verità che non posso ignorare.”

Da quel buio è nato L’altra faccia della medaglia, scritto insieme a Gianluca Castagna e pubblicato da Valentino Editore. In copertina, una foto semplice e piena di luce: Monti sorride di fronte al mare, incorniciato da un arco di pietra che sembra racchiudere simbolicamente il passaggio tra due mondi, quello della vita sospesa e quello della rinascita. È un’immagine che parla da sola, un simbolo di serenità ritrovata, di equilibrio e di gratitudine.

“Buonasera! La mia prima parola dopo quasi cinque mesi di silenzio. È il 1° marzo 2015. La storia della mia nuova vita inizia così. Immaginate di svegliarvi in un letto dove non ricordate di esservi addormentati. ‘Miracolo!’. Una parola ripetuta più volte da una ragazza che, subito, corre via. Una infermiera, ma non lo sapevo. ‘Perché miracolo?’ chiedo con un filo di voce. Era accaduto qualcosa di non prevedibile, qualcosa che mi riguardava. Torna e mi dice sorridendo: ‘Guarda che è giorno’. La stanza era buia, solo una luce fioca, e io avevo dedotto fosse sera. La ragazza esce dalla stanza e ripete ad alta voce: ‘Miracolo, Monti si è svegliato!’.”

Monti scrive per sé, ma anche per chi vorrà leggere la sua storia. “Ho scritto la mia storia, quello che mi è capitato e come l’ho vissuto, per ricordare a me stesso e a chi la leggerà che sono vivo. Ho sfiorato la morte, ma ora sono vivo. Lo sono nel senso più ampio della parola. Sono sopravvissuto a un evento straordinario e il mio sentirmi vivo mi spinge a riempire di valore questa esperienza.

La morte è inevitabile per tutti, ma è qualcosa da tenere il più lontano possibile. Sono cattolico, credente, quindi penso che la nostra vita sia quella eterna, ma se Dio ci ha donato questa vita, terrena, è importante viverla il più a lungo possibile, facendo del bene per se stessi e soprattutto per gli altri. È una mia convinzione profonda, inamovibile. Quello che mi è accaduto mi ha tolto tanto, ma sono qui. Con un filtro nuovo per guardare meglio le cose, e vederle con maggiore chiarezza.”

Le sue parole non si limitano a rievocare un fatto, ma diventano materia viva, una riflessione sulla fragilità e sulla possibilità di ricominciare. Non sono solo memorie, ma appigli per chi cerca senso dopo una caduta. L’altra faccia della medaglia è il modo in cui Monti ha scelto di restare, di raccontarsi e di trasformare il dolore in gratitudine.

Il libro sarà presentato giovedì 24 ottobre a Villa Arbusto, a Lacco Ameno, dove la voce e la testimonianza dell’autore daranno forma a quella “nuova vita” che nasce dal buio, con la forza di chi ha imparato a guardare il mondo con occhi diversi.