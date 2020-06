L’aliscafo che non c’è | #4WD

Alla piaga storica dei trasporti marittimi da e per le isole del Golfo e alla condizione di bello e cattivo tempo che politica e armamento privato hanno portato avanti da tempo a danno della qualità del servizio e, quindi, delle comunità locali e dell’utenza turistica, molto spesso si aggiunge la cecità -talvolta semplice (in)volontaria miopia- di chi ci amministra.

L’ordinanza del 2 giugno del Presidente della Regione, De Luca, è la sintesi perfetta di quanto la concretezza si allontani sovente dall’adozione di provvedimenti pur necessari e figli di una contingenza negativa difficile da affrontare. In materia di collegamenti con Ischia, Procida e Capri, infatti, complice il silenzio pressoché totale degli otto sindaci e del commissario lacchese, tale provvedimento impedisce a un turista di giungere ad Ischia con un aliscafo, prevedendo il suo imbarco esclusivamente da Porta di Massa (che gli estensori di Palazzo Santa Lucia continuano a definire “Porto” con un improvvido cambio di vocale finale) o da Pozzuoli, escludendo di fatto i collegamenti con mezzi cosiddetti “veloci”.

Ho avuto modo di constatare, grazie ad alcuni amici in comune con lo “sceriffo”, che questi è solito lasciarsi prendere la mano dalle linee guida della task force da lui stesso formata, salvo poi rendersi conto grazie alle segnalazioni di “esterni” di buona volontà a lui vicini di aver commesso una cazzata clamorosa, ponendovi rimedio a distanza di poche ore: è successo con il diporto nautico, per il tennis e per altri argomenti, per i quali è bastato ricevere la rimostranza dalla fonte giusta per favorire un immediato errata corrige.

Ci avviciniamo all’apertura di molti dei nostri alberghi, i fitti di abitazioni private stanno andando a mille come non succedeva da anni e molto presto, quando l’ultimo spauracchio lascerà il posto all’irrefrenabile voglia di vacanza tutta italiana, molti dei nostri ospiti abituali cominceranno a tornare. Che qualcuno vada a trovare il buon Vincenzino anche per quest’argomento!