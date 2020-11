L’Agenzia del Demanio ha ceduto gratuitamente al Comune di Procida un nuovo cespite che apparteneva al patrimonio dello Stato: nell’ambito del rapporto di stretta collaborazione tra i due enti, è stato attivato il percorso di federalismo patrimoniale per un piccolo terreno in via San Domenico (particella 172).

Si tratta di un incolto cui si accede da una delle rampe di scale che scendono alla Corricella, e che grazie a questo trasferimento potrà finalmente avere adeguata valorizzazione.

A breve sarà predisposta manifestazione di interesse per coinvolgere i soggetti privati del territorio.