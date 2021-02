L’affare N.U. a Lacco Ameno e Forio, i reati sono tutti prescritti

- Advertisement -

Paolo Mosè | Oggi si può dire con tutta tranquillità che questo maxiprocesso è giunto alla sua fine naturale: la prescrizione. L’udienza scorsa il tribunale aveva stabilito che il pubblico ministero convocasse l’ispettore superiore della Polizia di Stato che di fatto ha condotto le indagini per conoscere effettivamente la data precisa della consumazione dell’ultimo reato, che riguarda una presunta corruzione. Ma gli avvocati nell’udienza di ieri si sono trovati di fronte ad una “novità”. Il pubblico ministero ha dimenticato di mandare l’avviso al sottufficiale della polizia giudiziaria, che peraltro non si trova più in servizio a Napoli, ma in una città del Nord Italia. E si pensava che lo si dovesse ascoltare prossimamente in quest’aula. Invece il tribunale ha deciso che è ormai superfluo ascoltare un teste prezioso. Ricordando, però, che in questo processo che doveva analizzare se vi sono stati comportamenti illeciti in ordine alla gestione e all’affidamento del servizio di Nettezza Urbana nei comuni di Lacco Ameno, Forio e Monte di Procida, il dibattimento di fatto non si è mai aperto con l’inizio dell’escussione di un teste della pubblica accusa. Né mai si è dato incarico ad un consulente nominato dal collegio giudicante per la trascrizione di queste benedette e necessarie intercettazioni telefoniche.

A PRIMAVERA L’UFFICIALITA’

La scelta di riconvocarsi a primavera inoltrata va letta necessariamente per consentire al tribunale di iniziare la conta degli anni trascorsi, verificare quante interruzioni sono state disposte per impedimento della difesa o degli imputati, che vengono decurtati dalla prescrizione. La scelta, poi, di non sentire il teste chiave e né di trascrivere le intercettazioni sta a significare che da una prima analisi tutti i reati contestati a Salvatore Antifono, Vittorio Ciummo, Domenico De Siano, Vincenzo Di Maio, Carmine Gallo, Francesco Iannuzzi, Restituta Irace, Antonio Mattera, Vincenzo Rando, Paolo Di Frega Scotto, Carlo Savoia, Vittoria Ciummo e Oscar Rumolo sono prescritti senza alcuna discussione. Il che vuol dire che il tribunale nella motivazione scriverà che tale decisione è stata presa con una sentenza senza entrare nel merito. E di essersi soffermato solo analizzando i tempi trascorsi, che vanno dalla consumazione di ogni singolo reato e fino a quando si è affrontato il termine massimo che è consentito ad un giudice per esprimersi sull’innocenza o sulla colpevolezza di ogni singolo imputato. Quindi non vi sarà una valutazione di ogni singola posizione, come avviene di solito allorquando il processo si sviluppa ordinatamente e seguendo i tempi previsti dal codice. In questo caso, quando si dichiara la prescrizione il collegio ha ritenuto che i fatti si sono evidenziati, ma non può emettersi sentenza di colpevolezza in quanto il tempo ha avuto la meglio decretandone la fine. Questo è un aspetto che bisognava chiarire per mettere ben in evidenza come funziona la giustizia in certi casi e quali sono realmente le responsabilità accertate o meno.

LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE

Perché siamo in presenza di un processo che ha avuto risonanza anche nazionale, che ha costretto a lavorare finanche la commissione per le immunità parlamentari, avendo il giudice per le indagini preliminari emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il sen. Domenico De Siano. Congelata in attesa delle determinazioni della competente aula parlamentare. Quell’ordinanza veniva impugnata da buona parte dei difensori ed il tribunale del riesame aveva annullato la misura per quanto attiene la ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di altri reati. Mantenendo fede sulla circostanza legata ad alcune presunte corruzioni. In quel caso le ordinanze tennero, non vennero modificate. Ne è seguita una serie di ricorsi presentati dagli stessi indagati alla Suprema Corte di Cassazione, che diede loro ragione, annullando le ordinanze ma su un aspetto diverso. I massimi giudici di legittimità, infatti, stabilirono che il legislatore e la stessa giurisprudenza della Corte di fatto impediscono che vengano emanati provvedimenti che limitano la libertà personale di ogni cittadino per fatti risalenti nel tempo. Non vi era la cosiddetta attualità, che è specifica e deve essere provata dalla pubblica accusa. Tant’è vero che rimetteva gli atti nuovamente al tribunale del riesame di Napoli per una ennesima valutazione, tenendo ben presenti i paletti imposti dalla Corte. Per tutta risposta la Procura chiedeva in tutta fretta il rinvio a giudizio al gup. Continuando a sostenere che fosse provata un’associazione e che era necessario il vaglio dibattimentale e difendendo dinanzi al riesame le esigenze cautelari. Sforzi inutili, perché la Procura si ritrovò con una sentenza di non luogo a procedere dello stesso gup per quegli imputati accusati di associazione a delinquere, per i quali scrisse che non vi erano elementi per condurli in dibattimento. E in quella stessa udienza il gup revocò quelle misure cautelari che erano rimaste ancora in piedi e che non erano passate per il secondo vaglio del riesame dopo la pronuncia della Cassazione.

Dopo questa fase determinante il processo già aveva perso in qualche modo consistenza, non era più quello che aveva scatenato le attenzioni dell’opinione pubblica soprattutto isolana e della classe politica in particolare, dei senatori della Repubblica che votarono contro l’autorizzazione a procedere. Decisione che era avvenuta con il voto in aula dopo alcuni giorni dalla pronuncia del riesame che non riteneva affatto che il sen. De Siano fosse partecipe di una organizzazione associativa.

EPISODI LONTANI

Tutto questo processo, con questa massa di “prove” che si portava appresso è stato trasferito pari pari al giudice del dibattimento. E di fronte a fatti risalenti al 2011, 2012, ha compreso da subito di ritrovarsi in una situazione che certamente non lo agevolava affatto. Che sarebbe stata un’impresa ardua dover correre allo spasimo per giungere alla sentenza prima che si materializzasse la prescrizione. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto tralasciare tutti gli altri processi dove ci sono imputati detenuti e liberi, avvocati, causando forse automaticamente la prescrizione degli altri processi.

Come ormai è un dato di fatto, la gestione della nettezza urbana è qualcosa di estremamente pericoloso. Si rischia seriamente di ritrovarsi sin da subito dinanzi ad un giudice, perché ogni atto che si compie viene sistematicamente analizzato, vivisezionato e qualcosa di non corretto emerge sempre. Ingarbugliandosi se subodora che vi siano anche episodi corruttivi. Come nel caso di specie, che è analizzato in una complessa accusa che può definirsi una sorta di ricostruzione dei fatti, ma dall’angolazione di chi ritiene che vi sia una responsabilità, vale a dire dalla Procura. Questa indagine ha una particolarità, c’è stata la massima attenzione sul ruolo avuto dal sen. De Siano. Verso il quale si riteneva che avesse avuto qualche attenzione dall’imprenditore che si era aggiudicato la gestione del servizio a Lacco Ameno. Cittadina che è stata sempre un suo feudo incontrastato, fino a quando qualche mese fa il popolo di Lacco Ameno ha deciso di bocciarlo sonoramente. Dicendo no a un suo ritorno alla carica di sindaco. Questa vicenda si sviluppa e si incardina proprio durante il suo massimo splendore di esponente di punta di Forza Italia. E va anche nella direzione di iscrivere più simpatizzanti, pagando direttamente lui stesso o tramite suoi fedelissimi il costo per accrescere il numero degli iscritti. Soldi che secondo l’accusa sarebbero giunti tramite soggetti privati.

LA CORRUZIONE

Tornando alla vicenda N.U. del “Fungo”, la contestazione segnala anche alcune dazioni: «Perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni

Irace Restituta, Sindaco presso il Comune di Lacco Ameno dal 28.5.2007 all’11 3 2012;

Rumolo Oscar, dipendente del Comune di Lacco Ameno, responsabile del settore Finanziario e dirigente del settore Tributi dello stesso Comune;

De Siano Domenico, componente del consiglio comunale di Lacco Ameno e consigliere Provinciale; agendo in concorso tra loro, si facevano dare e /o promettere da Ciummo Vittorio titolare e gestore della Ego Eco srl, svariati beni ed utilità, e in particolare:

la somma complessiva di 30000 euro, consegnate in tre tranches e materialmente percepite dal Rumolo;

l’assunzione di diverse persone, presso i diversi cantieri della società Ego Eco, tra cui Ilardi Luca (impiegato nel cantiere di Cercola), nonché – a richiesta di Irace Restituta, Mattera Nicola, Mattera Rosario, D’Abundo Vito e Romano Michele (già dipendenti della società in House in liquidazione Lacco Ameno Servizi);

5.000 euro a titolo di sponsorizzazione della squadra di calcio di Lacco Ameno, corrisposti materialmente al Rumolo;

al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti ne favorire la ditta Ego Eco Srl, già affidataria diretta del servizio dall’1.9.2011, mediante l’indizione della gara di appalto per affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, e segnatamente:

Irace Restituta e De Siano Domenico, dopo avere (con delibera di consiglio comunale nr. 9 del 19.8.2011), strumentalmente revocato l’affidamento de Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani alla società unipersonale in house “Lacco Ameno Servizi srl” in liquidazione volontaria (che ciononostante proseguiva nell’esercizio delle ulteriori e diverse attività all’epoca in carico), ritenendo il servizio offerto dalla stessa antieconomico per il Comune, con la delibera nr 10 del 19.8.2011 incaricavano Rumolo Oscar di provvedere all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento definitivo del servizio di raccolta rifiuti e nelle more della indizione della gara, motivando su ragioni di urgenza dai medesimi determinate con il provvedimento di revoca sopra menzionato, di procedere all’affidamento del medesimo servizio mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 57 lett c) Dlgs 163/06;

Rumolo Oscar, con determina nr. 41 dell’ 1.9.2011, affidava alla Ego Eco Srl per il periodo dal 12.9.2011 al 31.12.2011, il servizio di raccolta e gestione rifiuti alle stesse condizioni economiche in precedenza negoziate con la Lacco Ameno Servizi e non provvede, alla materiale indizione della gara di appalto, provvedendo, altresì, in uno ad Irace Restituta, che adottava la delibera la nr. 34 del 30.12.2011, a prorogare ulteriormente il servizio a favore della Ego Eco sino al 31.12.2012».

Questo è soltanto un assaggio di tutto ciò che sta dietro, perché vi sono altre corruzioni che riguardano l’appalto assegnato dal Comune di Forio, con tanto di telefonate intercettate che vedono l’interessamento di un altro parlamentare di spicco, Luigi Cesaro, capo corrente di De Siano.