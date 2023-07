L’affare di famiglia continua. Ma… fino a quando? | #4WD

Mentre Jannik Sinner cominciava il suo incontro con Novak Djokovic, tradendo sia dai primi games i buoni auspici in cui ho fatto finta di confidare nel mio #4wd di giovedì, mi è stato inoltrato il decreto di nomina assessorile con cui il sindaco d’Ischia Enzo Ferrandino, navigante sempre più disperato nei mari perigliosi del suo inutile, dannoso e smisurato ego, sostituiva in giunta Paolo Ferrandino con Adriano Mattera, lasciando spazio in consiglio comunale nientepopodimenoché… a sua cugina Anna Ferrandino. Come dire: l’affare di famiglia continua a gonfie vele!

Se sono meravigliato di questa scelta? Macché! Chi è solito leggermi sa perfettamente che ancora una volta si stanno ampiamente avverando tutte le mie previsioni che possono essere facilmente rispolverate con una semplice ricerca su Google o sul search engine del nostro ildispari.it. Enzo non si fida più neppure di sé stesso e sta cercando di consolidare il rapporto con quelli che ritiene i super fedelissimi in vista di una sua ricandidatura per il terzo mandato, tenendo da parte tutti quelli che a suo giudizio hanno tentennato rispetto alla fede incrollabile e incondizionata, richiesta dal primo cittadino a chi gli sta intorno (vero, Ida?).

Nel dettaglio, quindi: ancora nessun riconoscimento alla lista di Pasquale Balestrieri e Giustina Mattera, con Amedeo Brandi destinato a restare in eterno il primo dei non eletti e stessa sorte alla lista di Salvatore e Antonio Mazzella. Da entrambe queste formazioni, o quanto meno dai loro leader eletti, adesso più che mai ci si aspetterebbe quella tanto agognata reazione da midollo spinale attivo e funzionante che finora ha lasciato il posto ad un prudente e non del tutto giustificato attendismo. Così come è bene ricordare che l’obiettivo “dimissioni entro due anni sei mesi e un giorno per potersi ricandidare a Ischia”, oltre a cozzare con l’accordo storico che riportò Gianluca Trani alla corte di Enzo per grazia ricevuta dai relativi papà, nasce dalla conferma che Dionigi Gaudioso non intende in alcun modo abdicare a suo favore per la candidatura alla Regione e che, nell’impossibilità di ambire al Parlamento Europeo per evidenti limiti personali, a Enzo non resta che calcolare con esattezza la data delle dimissioni anticipate ed arginare sia la furia di Gianluca e compagni sia le ambizioni di Giosi per il suo ritorno nel Comune capoluogo.

Che facciamo? Ci organizziamo o continuiamo a far giocare questa gente sulla pelle di tutti noi?