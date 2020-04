L’affare dei test, le perplessità degli analisti e il giro di danari senza certezze della cura. A Casamicciola “bruciati” già oltre 12mila euro

Ida Trofa | Contare i morti o contare i soldi. Un dubbio atavico che ai tempi del Coronavirus si fa più palese che mai. Anche dinanzi ad un rapinatore armato la domanda che sorge spontanea è una e si agita tra la tasca, il portafogli, la borsa e la vita.Lo sappiamo bene ormai a Ischia dove il terremoto ci ha insegnato che è tutto un “affare”.

Chi si arricchisce e chi perde ogni bene. La nuova emergenza dietro lo spauracchio del contagio e i timori per la propria vita, la conservazione della specie ha alimentato nuovi giri e molteplici affari. Senza certezza di cura. Solo che adesso, rispetto all’emergenza del 2017, tutto moltiplicato per mille, diecimila, centomila. Il ricatto sociale ed economico è già partito al tempo di un algoritmo informatico. E dopo il “se non stiamo chiusi in casa e distanziati socialmente “ stiamo preparano il terreno al “senza test e kit rapidi, senza tamponi non si può riaprire il paese” e dunque il rischio di non pagare gli stipendi ai lavoratori di centinaia di famiglie, di ridurre in miseria la popolazione comincia ad alimentare nuovi giri. O la borsa o la vita…

O il test per riaprire il paese o Marina di Casamicciola in Cassa Integrazione. La sintesi, insomma, è chiara. E’ il caso di Casamicciola che dipana le sue giornate amministrative di clausura por virus, tra una citazione all’ Oms che dice no, allentare ora le misure sarebbe una follia e manderebbe a monte tutti i sacrifici dell’ultimo mese. D’altra parte, però, la situazione economica è disastrosa e il rischio che il paese non riparta! La domanda è: quando mai è partito? Tocca a chi gestisce le nostre tristi sorti, a chi ci governa, ai decisori politici, riteniamo trovare la strada. Il fronte giusto di una guerra (cosi hanno detto loro) che si combatte su più aspetti e che non può esser solo uno,ma un complesso di diverse esigenze e soprattutto decidere. La politica i decisori dovrebbe assumersi il rischio delle scelte. A Casamicciola il passaggio, inevitabilmente, dice la campagna sanitaria comunale avviata dal sindaco Castagna si riduce al laboratorio di test rapidi avviati sul Piazzale Ancora. Il viatico popolar-politico che fa da placebo ad una comunità smarrita.

Riprende la campagna dei test

Riprende oggi la campagna dei test rapidi in quel di Casamicciola terme qui sono attesi nuovi 100 Kit. Il Responsabile del procedimento Mimmo Baldino ha infatti stabilito l’acquisto di soli 100 kit alla volta nelal speranza che si ala regione a fornirli mettendoci qualche cosa in termini e comodi dai fondi di palazzo Santa Lucia. Mai speranza fu riposta invano. Il comune termale per la sua personale campagna ha già speso la somma stimata per l’affidamento in oggetto, pari ad € 12.900 IVA inclusa al 22%. La tariffa per ciascuna indagine è stabilita in € 300, il numero dei soggetti considerati meritevoli di un immediato approfondimento diagnostico.

Il laboratorio Casamicciola, dopo un martedì intenso di tamponi rapidi, mercoledì ha fatto mezza giornata. Consumate in meno di 48 ore tutte le scorte di 130 Kit. 125 effettuati in tenda ed il resto a domicilio. 130 test rapidi un solo “positivo immunizzato” scovato. Bisognerà capire però se l’azienda sanitaria attiverà i protocolli del soggetto sottopostosi al test rapido comunale, fuori protocollo regionale, riconoscendo il risultato. Ma siamo certi che in questa circostanza a mediare i rapporti con il dottor Nello Carraturo, responsabile delle procedure Covid-19 sull’isola e il comune termale ci penserà Vincenzo D’Ambrosio. Intanto riapre oggi la tenda dell’Ancora che giovedì non è stata operativa in attesa della fornitura necessaria di test. Eppure, la sensazione che il solito giro di affari si sia impadronito, per l’ennesima volta delle pubbliche finanze, è forte.

La contraddizione del “Casello Tampone”

Nel mirino della vicenda anche il cosiddetto “Casello Tampone”. Si tratta del servizio di effettuazione dei tamponi direttamente in auto per rilevare l’infezione da COVID19 sui pazienti che presentano sintomi lievi. L’Azienda Sanitaria ha attivato anche sull’isola di Ischia. L’installazione del cosiddetto “drive in” sanitario è già partita in un terreno antistante il PO di via Fundera. Il tampone sarà eseguito solo su specifica indicazione degli Epidemiologi dell’ASL, a seguito di una verifica dei sintomi e della possibile esposizione al virus. Eppure fare i tamponi anche in strada e velocizzare ulteriormente, i caselli tampone resta una contraddizione in termini e di fatto con l’ordinanza: costringiamo le persone uscire, mentre chiediamo di restare a casa. L’Asl Na 2 Nord di D’Amore ha messo a punto questo nuovo percorso per i tamponi, mentre a suon di danari pubblici è naufragata l’assistenza domiciliare. Un caso senza fine tra telefonate, mail, pec da parte di pazienti, familiari, terze persone, medici, tra indirizzi sbagliati, cattive procedure e caos. Con tempi per la diagnosi che rischiano comunque di essere lunghissimi e troppo spesso fatali. Il quadro agghiacciante si completa poi con reparti Covid-19 nel bel mezzo di ospedali che ricoverano anche altri ammalati: difficile separare i percorsi.