“Ladro solitario” torna in azione a Ischia: blitz notturno in un bar del porto. Arrestato!

IDA TROFA | Whisky e sigarette, questo sarebbe il bottino del “ladro solitario” in azione ad Ischia. Tutto per un totale complessivo di circa 6mila euro di merce trafugati in un noto bar del porto di Ischia e mentre sono in corso le verifiche ed i sopralluoghi per il furto subito nella notte tra il 27 ed il 28 aprile 2022.

Secondo quanto riferito – nelle imminenze dei fatti – si tratterebbe di piccoli furti di tabacchi e alcolici e si tratterebbe dell’azione di un ladro seriale, solitario, introdottosi con alcuni stratagemmi e con il favore del buio, all’interno dell’ esercizio commerciale. L’uomo, però, non è riuscito questa volta ad agire indisturbato.

L’uomo, autore di furti analoghi in alcuni bar ed alle biglietterie del porto di Casamicciola Terme nella notte tra il 20 ed il 21 aprile, era sotto stretta osservazione. In quell’occasione aveva finalizzato il suo colpo per poi fuggire con il bottino. Una fuga durata poche ore, il tempo che le forze dell’ordine lo fermassero denunciandolo. Si tratterebbe di un soggetto di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine.

Così ieri, quando è ritornato sull’isola, la sua presenza è stata immediatamente segnalata alle autorità. Stanotte l’ultimo colpo a bar del porto, il ladro seriale, inconsapevole che la sua presenza fosse stata segnalata, non è riuscito a finalizzare il suo piano. Il cittadino puteolano è stato fermato nuovamente dalle forze dell’ordine che stanno procedendo nei suoi confronti. Fondamentali, anche in questo caso, le videocamere dei sistemi di sorveglianza installate nella zona teatro del reato.

Il comunicato dei Carabinieri

Razzia in un bar del porto. Manette per un 68enne, arrestato dai Carabinieri prima che fuggisse col bottino. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia hanno arrestato per furto aggravato Valentino Lubrano, 68enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno sorpreso in Via Iasolino, poco lontano dal porto commerciale. Aveva spaccato la finestra sul retro di un bar e rubato molta merce al suo interno. Il contante che era nella cassa, circa 300 euro, 1 tablet, 780 pacchetti di sigarette, 48 pacchi di sigari, 23 accendini e 2 bottiglie di whisky. I militari lo hanno fermato prima che si allontanasse a piedi, con due pesanti sacchi neri traboccanti di refurtiva. E’ stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio. La merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario