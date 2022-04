Ladro solitario in azione a Casamicciola Terme: colpiti tre bar e una biglietteria del porto

Nei tre bar del litorale in zona Suor Angela e nella biglietteria traghetti nel terminal di Casamicciola è in corso la conta dei danni per il furto subito nella notte tra il 20 ed il 21 aprile. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di qualche centinaio di euro in contanti sottratti da un ladro introdottosi con alcuni stratagemmi all’interno delle strutture con il favore del buio e, agendo indisturbato, avrebbe finalizzato il suo colpo per poi fuggire con il bottino.

Quando dipendenti e proprietari delle strutture prese di mira si sono accorti del colpo è stato subito lanciato l’allarme. Le forze dell’ordine hanno quindi eseguito un minuzioso sopralluogo alla ricerca di indizi giungendo in poche ore alla cattura del responsabile. Fondamentali le immagini della videosorveglianza.