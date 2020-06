Ladri di basoli, altro che biciclette

Gaetano Di Meglio | Una fermata del bus, il doppio ingresso del parcheggio e l’ingresso del Re Ferdinando saranno una vera e propria prova per i ciclisti che transiteranno sulla costruenda pista ciclabile su via Alfredo De Luca. Eggià, da giorni, infatti, senza un avviso e una “certezza” il comune ha iniziato i lavori per la realizzazione della tanto discussa “pista ciclabile”.

Lavori da fare in fretta e furia perché bisogna, poi, rifare il manto d’asfalto. Ma ai più attenti, come a quelli che hanno visto e seguito i camion pieni con la sabbia di San Pietro andare al Compattatore di Ischia e Barano, non è sfuggito il particolare dei “basoli” rimossi e che stanno lasciando spazio al meno prezioso cemento. Che fine fanno? Dove si stanno conservando? Si sono conteggiati? O, invece, si stanno mettendo da qualche parte per poi, magari, perderli di vista? Parliamo di pietrame di un certo valore e che, in ville private o giardini, fanno sempre il loro effetto.

Dove li state conservando questi basoli? Speriamo di leggere o ascoltare qualche smentita come per la spiaggia libera non a pagamento e altre porcherie sventate ai danni degli ischitani. Ma torniamo alla pista ciclabile. Davvero c’era bisogno di una pista ciclabile? Si! In quel posto? NO! Con queste modalità? NO! Dopo aver distrutto una pineta, ora iniziamo a vedere il resto della pista ciclabile come viene realizzata e, senza fare troppi giri, ma siamo sicuri che la realizzazione di una pista ciclabile che costeggia una fermata del bus, il doppio ingresso di un parcheggio e l’ingresso di un hotel famoso sia la migliore soluzioni? Noi non lo sappiamo. Buona fortuna ciclisti!