Ladre seriali a Forio, arrestate due donne di Lacco Ameno

Gli scaffali vuoti, nessuno scontrino battuto in cassa e il sospetto che qualcuno avesse fatto la spesa senza mettere mano al portafogli.

La chiamata del direttore di un supermercato di Forio è arrivata dopo qualche giorno di verifiche. Ha raccontato ai carabinieri della stazione locale di ammanchi non contabilizzati, opera probabilmente di qualche mano lesta. Ha consegnato ai militari le immagini di videosorveglianza delle ultime settimane e lasciato che le indagini facessero il loro corso.

L’analisi dei video ha permesso ai carabinieri di individuare due donne, clienti affezionate del market e riprese più volte a riempire simbolicamente il carrello senza passare per le casse.

Così si sono appostati, confondendosi tra i clienti distratti, cestino alla mano. Quando le porte automatiche hanno accolte due donne molto simili a quelle riprese dagli occhi elettronici del supermercato, i carabinieri le hanno seguite fingendo interesse per i prodotti in offerta.

Dopo un breve pedinamento, le due donne hanno oltrepassato le barriere. Bloccate pochi istanti dopo, sono state perquisite e trovate in possesso di alimenti per una spesa complessiva di circa 100 euro. A finire in manette Rosa Anna Lamonaca, classe 62 e una 20enne incensurata, entrambe di Lacco Ameno.

Arrestate, sono state sottoposte ai domiciliari in attesa di giudizio.