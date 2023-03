L’Achernar Caremar sbatte contro il pontile degli aliscafi di Procida. Paura a bordo

Questa mattina, l’aliscafo Caremar partito alle 10.10 da Ischia per Napoli, con scalo a Procida, ha urtato il pontile dei mezzi veloci durante la manovra di attracco nel porto dell’isola di Graziella. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio. La compagnia di navigazione ha provveduto ad inviare un mezzo sostitutivo per trasportare i passeggeri delle due isole diretti a Napoli. Il comandante dell’unità veloce sarà ascoltato a breve dalla capitaneria di porto procidana per appurare le cause dell’incidente.