L’accusa di Nello Savio: “Angela Albano non vuole che monti le luminarie per la Libera come sempre…”

Nello Savio | Egr. Direttore, sono Nello Savio e Le scrivo come Cittadino di Forio per evidenziare una deriva che, a giudizio non solo mio ormai, si sta palesando ed estendendo nel Paese, con sempre maggiore evidenza. Per chiarezza ed a scanso di equivoci, Le dico fin da subito, che non è mio interesse mettere in cattiva luce alcuno, né sfruttare l’occasione per esprimere giudizi partigiani, ma sento il dovere civico di raccontare ciò che mi è accaduto recentemente e che è emblematico di un modo di gestire “l’interesse pubblico”, tutt’altro che equo e trasparente.

Il fatto: premesso che dal lontano 1999, di mia spontanea volontà e del tutto gratuitamente, mi sono sempre occupato di installare gli addobbi nella mia contrada, in occasione della “Festa della Madonna della Libera” a cui sono particolarmente devoto, cosa peraltro nota ai “Paesani”; sono stato recentemente avvicinato dal rappresentante del Comitato Organizzatore che, con non poco imbarazzo, mi comunicava di essere stato “sollecitato” da alte cariche Istituzionali (Vice Sindaco) ad informarmi che non dovevo procedere all’installazione degli addobbi e che la Ditta incaricata, “doveva” essere “Il Nibbio dei Romano”. Capisco che, a questo punto ed alla luce dei rapporti della Ditta di cui sono titolare, con la precedente Amministrazione, questo possa apparire “normale”; ma non intendo insinuare dubbi quanto piuttosto evidenziare episodi che, a mio giudizio, sono premonitori di una “restaurazione politica” che vede, ora me, ma nel prossimo futuro, molti altri Cittadini, messi all’angolo per le medesime motivazioni che hanno consentito all’attuale Amministrazione, accusando la precedente di tale comportamento, di insediarsi con una maggioranza “bulgara”.

Dopotutto, le avvisaglie ci sono e ne cito una per tutte: la gestione del senso unico a Monterone, in totale dispregio delle esigenze e del consenso dei Cittadini. Hanno “sperimentato” un dispositivo, incuranti delle conseguenze che avrebbe inevitabilmente comportato, e tutto questo per ribadire il concetto inespresso ma ormai chiaro: “Ora tocca a noi decidere ciò che è corretto” e voi Cittadini non dovete interferire!

Ricordo che nella recente campagna elettorale, il leitmotiv è stato: “Noi saremo l’Amministrazione di tutti i Cittadini”, anche di quelli che non ci hanno sostenuto! Ho idea che rimarrà lo slogan di coloro che anelavano al potere per il potere. Grazie del tempo che mi ha dedicato

Nello Savio



Risponde Gaetano Di Meglio

Caro Nello,

non metto in dubbio nulla di quello che hai scritto e non so se Angela Albano vorrà replicare e confermare di aver comunicato al rappresentante del Comitato Organizzatore della festa la censura nei confronti della tua azienda. Spero che l’evidenza di questa lettera, tuttavia, riesca a ripristinare gli equilibri e ti consenta di esprimere i tuoi sentimenti di fede come hai fatto nel recente passato. Tuttavia, però, consentimi solo una battuta sia per sorridere, sia per dirci un po’ di verità: “chi di vicesindaco ferisce, di vicesindaco perisce!