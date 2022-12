L’accusa della Calcaterra: “Dal 1998 Casamicciola senza un piano emergenza”

Il commissario Prefettizio Simonetta Calcaterra, senza troppi giri di parole, mette a tacere il governatore De Luca e anche tanti altri personaggi locali che, in verità, farebbero bene a tacere per sempre. La questione è quella più grave e pressante di tutte e, ovviamente, parallela alla mitigazione del rischio idrogeologico del territorio.

De Luca aveva accusato i giornalisti (per non aprire un altro fronte caldo di polemica con la struttura prefettizia del dott. Palomba) di non aver chiesto conto alla Commissaria della mancanza del piano di emergenza. Il commissario di Casamicciola è stato più che chiaro: Sono a CAsamicciola da cinque mesi e ho già avviato la selezione di un esperto qualificato per la redazione del piano che non fosse un semplice copia e incolla di altri piani. L’11 novembre abbiamo immesso sette profili nel sistema del MEPA per la selezione del curriculum più adeguato”