Lacco, variazioni di bilancio e piano ormeggi in Consiglio

Il Consiglio comunale di Lacco Ameno è convocato in seduta ordinaria per lunedì 22 luglio alle ore 11.30 in prima convocazione e per mercoledì 24 alla stessa ora per affrontare ben 22 punti all’ordine del giorno. Il primo riguarda l’assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2023/2025. I punti dal 2 al 19 sono tutti legati al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del Giudice di Pace di Ischia e in tre casi rispettivamente da sentenze emesse dal Tribunale di Napoli, dal Tar e dalla Cortedi Appello.

Al punto 20) figura l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. Al punto 21) l’approvazione della variazione al “Piano Ormeggi dell’approdo turistico del Comune di Lacco Ameno” e la relativa variazione del” Regolamento dell’Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno” ed approvazione del “Piano di sicurezza ed emergenza”. L’o.d.g. si chiude con la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 12.06.2024 adottata ai sensi dell’art. 42 comma 4 e dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.