Lacco, una sola offerta per l’Ufficio Segreteria sul porto

L’iniziativa del Comune di Lacco Ameno per aumentare gli “standard di qualità” dell’approdo turistico dotandolo di un ufficio segreteria presso l’approdo “Fungo” sta per concretizzarsi celermente. Su input della Giunta, il responsabile del II Settore Finanziario e Tributario – Ufficio approdo turistico dott. Domenico Barbieri si è attivato per reperire un locale da prendere in locazione.

E’ stata avviata l’indagine di mercato con la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse rivolto a cittadini o imprese, società, enti, associazioni, fondazioni proprietari di locali rispondenti alle caratteristiche individuate e ubicati nelle vicinanze dell’approdo “lato Fungo”.

La durata della locazione è prevista fino al 31 dicembre 2025 con opzione di rinnovo. Richiesti almeno 15 mq. di superficie complessiva e preferibilmente la presenza di strutture necessarie già edificate. Il locale deve essere composto da almeno un ambiente e servizi igienici, dotato di illuminazione adeguata e impianto idrico ed idraulico collegato alla rete pubblica.

Il termine stabilito per presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12.00 del 18 luglio. Ebbene, ora il rup Barbieri attesta che «entro il suddetto termine di scadenza non sono pervenute istanze, ed oltre il termine previsto dal bando è pervenuta n. 1 istanza».

Essendo risultata valida, stante l’urgenza di reperire il locale si è deciso evidentemente di non essere troppo “fiscali” e di ammetterla. Il responsabile del II Settore ha così approvato il verbale del 4 agosto che contiene l’elenco (si fa per dire) delle istanze valide ed ammesse. In presenza di una sola offerta, la fase di trattativa per definire le condizioni del contratto dovrebbe essere particolarmente celere.