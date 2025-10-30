giovedì, Ottobre 30, 2025
APERTURALacco Ameno

Lacco, una gradonata in Via Pannella

di Redazione Web
Il Comune di Lacco Ameno, nell’ambito dei piccoli interventi sul territorio, ha deciso di dare il via alla realizzazione di una gradonata in calcestruzzo armato in Via Pannella.

La struttura, evidenzia il responsabile del Settore III Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea, è «necessaria per garantire la sicurezza, la funzionalità e l’accessibilità pedonale tra differenti quote del terreno e migliorare la fruibilità dell’area da parte della cittadinanza».

L’intervento è stato progettato «tenendo conto delle caratteristiche della strada, delle condizioni strutturali esistenti e delle esigenze di traffico, con particolare attenzione alla sicurezza dei veicoli e degli utenti vulnerabili».
L’Utc ha stimato l’importo dell’appalto in 55.004,94 euro oltre Iva, calcolando l’importo soggetto a ribasso in 53.354,79 euro.

Il rup D’Andrea ha proceduto mediante affidamento diretto, invitando sulla piattaforma telematica TuttoGare l’impresa “Pilato Costruzione S.N.C. di Agostino e Giulio Pilato” di Ischia, che ha offerto 52.821,21 euro. Sommati i costi della sicurezza e l’Iva, l’importo di affidamento e la relativa spesa impegnata ammonta a 66.455,06 euro.
Nel quadro economico approvato, l’importo totale dell’intervento è indicato in 67.555,16 euro.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell'integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

