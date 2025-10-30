Lacco, una gradonata in Via Pannella

Il Comune di Lacco Ameno, nell’ambito dei piccoli interventi sul territorio, ha deciso di dare il via alla realizzazione di una gradonata in calcestruzzo armato in Via Pannella.

La struttura, evidenzia il responsabile del Settore III Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea, è «necessaria per garantire la sicurezza, la funzionalità e l’accessibilità pedonale tra differenti quote del terreno e migliorare la fruibilità dell’area da parte della cittadinanza».

L’intervento è stato progettato «tenendo conto delle caratteristiche della strada, delle condizioni strutturali esistenti e delle esigenze di traffico, con particolare attenzione alla sicurezza dei veicoli e degli utenti vulnerabili».

L’Utc ha stimato l’importo dell’appalto in 55.004,94 euro oltre Iva, calcolando l’importo soggetto a ribasso in 53.354,79 euro.

Il rup D’Andrea ha proceduto mediante affidamento diretto, invitando sulla piattaforma telematica TuttoGare l’impresa “Pilato Costruzione S.N.C. di Agostino e Giulio Pilato” di Ischia, che ha offerto 52.821,21 euro. Sommati i costi della sicurezza e l’Iva, l’importo di affidamento e la relativa spesa impegnata ammonta a 66.455,06 euro.

Nel quadro economico approvato, l’importo totale dell’intervento è indicato in 67.555,16 euro.