Lacco tutta “blu”. Noleggiati i parcometri per la zona ospedale

Ida Trofa | Ormai è cosa fatta! Lacco Ameno si tinge di blu. E’ il blu della sosta a pagamento. È infatti partita la procedura di affidamento, fuori dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, per il noleggio parcometri e servizi digestione della sosta a pagamento dalla soc. “Sis parking service sistem” per mesi sei. Serviranno per coprire le aree della zona ospedale, dove da oggi in avanti per parcheggiare bisognerà pagare, con buon pace di pazienti, parenti, medici e infermieri con tutta la popolazione ospedaliera e non solo.

Cosi scrive il responsabile del V settore Polizia Municipale Raffaele Monti: “Richiamata la delibera di Giunta Municipale n° 92 del 10 giugno 2022 con la quale è stato disposto che in tutte le aree di sosta e parcheggi siti sul territorio comunale, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, il pagamento non sarà più limitato ai mesi estivi (luglio, agosto e settembre) ma sarà in vigore per l’intero anno sia nei giorni feriali che festivi, come già deliberato per le strade del centro storico“. Ebbene evidenzia Monti, via Fundera l’area di parcheggio antistante l’ingresso del Pronto Soccorso e l’ingresso principale dell’ospedale A. Rizzoli, per la quale la Città Metropolitana di Napoli, Ente proprietario della strada ha espresso il proprio parere favorevole (nota prot. n°0074391 del 8 giugno 2022) sarà destinata ad area di sosta a pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta senza custodia.

Il controllo delle aree di sosta a pagamento, fatta salva la competenza degli organi di polizia stradale indicati nell’art. 2 del C.d.S., sarà eseguito anche da parte di dipendenti della ditta affidataria del noleggio dei parcometri e dei servizi connessi al funzionamento degli stessi.

La procedura fuori dal MEPA, il errato elettronico della pubblica amministrazione, secondo quanto rilevano gli atti ufficiali, si è resa necessaria “a causa del persistere del malfunzionamento e rallentamento della nuova piattaforma Consip”.

In tal senso rileva il comandante Monti “ non è stato possibile neppure concludere una RDO (Richiesta di offerta) o una Trattativa diretta con l’operatore economico individuato nella soc. SIS Parking Service Sistem“

Disservizi elettroni o meno, l’Ente lacchese, già da molti anni si avvale positivamente dei servizi offerti dalla SIS. La società di Corciano già il 28 giugno scorso ha reso la sua offerta economica per l’attivazione per mesi 6 rinnovabili di ulteriori mesi 6 dei servizi di “noleggio di °9 parcometri comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria, selezione, formazione ed assunzione di ° 2 Ausiliari al traffico, a 18 ore settimanali a tempo determinato per complessive 12 mensilità, con finalità di accertatori delle violazioni previste per l’omesso pagamento della tariffa prevista per la sosta dotati di palmari interfacciabili con il software gestionale in uso al Comando di Polizia Municipale, rilascio delle tessere di abbonamento cartaceo per le categorie di utenti stabilite dalla Giunta Comunale, realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, attività di scassettamento dei parcometri e riversamento con proprio personale alla tesoreria comunale del danaro raccolto presso i parcometri e dei pagamenti effettuati con modalità elettronica”.

L’offerta prevede un canone mensile di euro 4.790,00+ IVA al 22% mensile, per mesi 6 (sei) pari ad un totale complessivo di € 35.062,80 IVA inclusa.

L’importo è stimato su una previsione di incassi per il corrente anno pari a circa € 60.000 relativo al servizio di raccolta, e versamento dei pagamenti effettuati in monete ed a mezzo dei servizi bancari.