mercoledì, Ottobre 8, 2025
type here...
APERTURALacco Ameno

Lacco, si riducono a 27 gli aspiranti custodi di Villa Arbusto

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Dei 63 candidati per un posto di custode del Museo di Villa Arbusto a Lacco Ameno solo 27 hanno superato la preselezione del 7 ottobre e sono stati dunque ammessi alla prova pratica programmata pe il 9 e 10 ottobre.

Per un lavoro a carattere stagionale per 36 ore settimanali, previsto per tre mesi da ottobre a dicembre, salvo proroga, la responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane Lucrezia Galano aveva bandito il concorso pubblico per titoli ed esame in ossequio a quanto approvato dalla Giunta sul fabbisogno di personale per il 2025. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 25 settembre, erano risultati appunto 63 gli aspiranti al posto di custode.

Un numero che si è decisamente sfoltito dopo la preselezione. Ora i rimanenti candidati sono attesi dalla prova pratica, che si svolgerà appunto presso la sede di Villa Arbusto, dove solo uno di essi lavorerà dopo la formazione della graduatoria di merito e l’assunzione del vincitore.

Per 18 dei 27 (tutti indicati ovviamente solo con il codice) la prova pratica è fissata per il 9 ottobre, suddivisi in due “scaglioni” di nove: alle 9.30 e alle 14.30. Gli altri nove la affronteranno il 10 ottobre alle ore 9.30.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos