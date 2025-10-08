Lacco, si riducono a 27 gli aspiranti custodi di Villa Arbusto

Dei 63 candidati per un posto di custode del Museo di Villa Arbusto a Lacco Ameno solo 27 hanno superato la preselezione del 7 ottobre e sono stati dunque ammessi alla prova pratica programmata pe il 9 e 10 ottobre.

Per un lavoro a carattere stagionale per 36 ore settimanali, previsto per tre mesi da ottobre a dicembre, salvo proroga, la responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane Lucrezia Galano aveva bandito il concorso pubblico per titoli ed esame in ossequio a quanto approvato dalla Giunta sul fabbisogno di personale per il 2025. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 25 settembre, erano risultati appunto 63 gli aspiranti al posto di custode.

Un numero che si è decisamente sfoltito dopo la preselezione. Ora i rimanenti candidati sono attesi dalla prova pratica, che si svolgerà appunto presso la sede di Villa Arbusto, dove solo uno di essi lavorerà dopo la formazione della graduatoria di merito e l’assunzione del vincitore.

Per 18 dei 27 (tutti indicati ovviamente solo con il codice) la prova pratica è fissata per il 9 ottobre, suddivisi in due “scaglioni” di nove: alle 9.30 e alle 14.30. Gli altri nove la affronteranno il 10 ottobre alle ore 9.30.