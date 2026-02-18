Lacco, sei sostituti per il messo

Il sindaco di Lacco Ameno ha provveduto alla nomina dei sostituto del messo comunale e notificatore. Nel decreto Giacomo Pascale ricorda le competenze attribuite al messo comunale, ovvero la notifica di tutti gli atti della propria e di altre pubbliche amministrazioni; degli atti finanziari; delle cartelle esattoriali; delle ordinanze ingiunzioni; delle infrazioni al codice della strada; degli atti del contenzioso tributario.

Alla Vigilia di Natale il primo cittadino aveva rinnovato l’incarico di messo comunale con funzioni di messo notificatore a Giuseppe Pascale fino al 30 giugno prossimo (e non 31, come riportato erroneamente nel decreto…). Ora ha appunto nominato anche i sostituti, «da impiegare all’occorrenza», ovvero in caso di assenza o impedimento del messo titolare.

La nomina ha efficacia fino al 30 giugno. I sei sostituti sono i dipendenti Antonio Calise, Antonio Pascale, Vincenzo Monti, Loreta Pisani (“protagonista-vittima” del “caso” progressione verticale), Maria Scaccino e Iolanda Scotti.