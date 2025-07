Lacco, riapertura parziale del piano terra del cimitero. L’ordinanza in previsione della traslazione delle salme

Il piano terra del cimitero di Lacco Ameno, chiuso nell’ambito dei lavori di ripristino post sisma, verrà riaperto parzialmente dal 17 luglio al 5 agosto per procedere alla necessaria traslazione temporanea delle salme consentendo la presenza dei familiari dei defunti.

La decisione è stata ufficializzata con ordinanza sindacale.

Nella premessa del provvedimento Giacomo Pascale ricorda che l’intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21.08.2017 è inserito nel Piano degli interventi urgenti e di particolare criticità sugli edifici comunali, approvato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione e finanziato per 3.403.607,31 euro. E’ suddiviso in due lotti funzionali riguardanti rispettivamente i “lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre Costiera aragonese” e quelli di “di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone”.

I lavori dei due lotti erano stati aggiudicati ad aprile scorso. Di conseguenza con ordinanza sindacale del 29 dello stesso mese era stata disposta «la chiusura dell’accesso al piano terra del Cimitero comunale di via Nuova Montevico nel periodo dal 7 maggio 2025 e sino al termine dei lavori, garantendo l’accesso ai restanti piani mediante l’ascensore comunale sito all’ingresso del cimitero».

Successivamente la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per le procedure di esumazione ed estumulazione straordinaria legate all’intervento, «prevedendo altresì la possibilità per i familiari dei defunti di presenziare alle operazioni di estumulazione straordinaria».

L’8 luglio il rup ha comunicato il calendario delle attività per liberare i loculi interessati dai lavori, chiedendo appunto la riapertura parziale e temporanea del piano terra cimiteriale «dal giorno 17 luglio al 5 agosto p.v. dalle ore 09:00 alle ore 15:00, al fine di permettere la presenza dei familiari dei defunti».

L’ultima ordinanza richiama «la necessità di salvaguardare l’incolumità della cittadinanza e limitare l’interferenza con i lavori attualmente in corso».

Inizieranno dunque a breve le operazioni di spostamento provvisorio delle salme/resti occupanti i loculi oggetto dell’intervento in nuovi loculi temporanei, «precisando che lo spostamento sarà effettuato per il tempo necessario ai lavori ai loculi e alla Torre, per poi procedere alla ritumulazione delle salme/resti nei loculi ricostruiti». Di qui la riapertura temporanea dell’area interessata «per consentire il passaggio dei cittadini all’area per tramite delle scale occidentali». Ad eseguire gli spostamenti sarà il gestore dei servizi cimiteriali, ovvero la “Super Eco”.

L’ordinanza pertanto dispone «la riapertura temporanea dal giorno 17 luglio al 05 agosto p.v. dalle ore 09:00 alle ore 15:00 di parte del piano terra cimiteriale corrispondente all’area dei loculi settentrionali fronte mare retrostanti la Torre Cimiteriale e le aree ad est della stessa fino alla gradonata di accesso ai piani superiori (da considerarsi compresa) al fine di garantire ai familiari dei defunti di presenziare alle operazioni di spostamento delle salme/resti contenute nei loculi oggetto di intervento; che gli spazi interessati dalle operazioni di traslazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l’interferenza con le aree di cantiere; l’accesso dei cittadini alle aree temporaneamente aperte al piano terra avverrà sempre per tramite dell’ascensore comunale e mediante la gradonata posta ad est della Torre; l’interdizione all’accesso del pubblico dell’intero piano terra al termine delle operazioni di spostamento di cui al presente provvedimento; che nelle operazioni di traslazione sia adottata ogni cautela necessaria nel rispetto dei defunti oggetto di spostamento».