Lacco, progressione per un funzionario di Polizia Municipale. Avviata la procedura per migliorare la funzionalità del Settore

E’ partita a Lacco Ameno la procedura di selezione per la progressione tra le aree del personale dipendente relativamente al 2024 nell’ambito del V Settore Polizia Municipale. Anche questa una iniziativa prevista dal piano dei fabbisogni di personale. La responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane avv. Lucrezia Galano nella determina adottata richiama «il sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune di Lacco Ameno, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 3.3.2021», nonché «gli atti confluiti in contrattazione relativamente alla parte normativa del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Lacco Ameno triennio 2023-2025, ratificati con deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 13.12.2023».

La normativa in materia prevede che «le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti». Ebbene la delibera di Giunta n. 27 dell’8.3.2024, relativa all’approvazione del PIAO 2024-2026 e contenente la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026 prevede tra l’altro «l’individuazione di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo di Funzionario di Polizia Municipale nell’ambito del V Settore Polizia Municipale, per implementare la funzionalità dei servizi inerenti tale settore, da coprire mediante progressione di una unità di personale già in servizio presso il V Settore dall’area degli Istruttori all’Area dei Funzionari previo bando».

Anzi, l’Amministrazione comunale ha sollecitato alla Galano «la tempestiva individuazione dell’unità di personale da impiegare nel V Settore Polizia Municipale con procedura comparativa di progressione ordinaria tra le aree come per legge al fine di garantire un potenziamento delle attività degli Uffici di vigilanza, nelle more del perfezionamento di tutti gli atti ed adempimenti previsti dalla normativa vigente».

La responsabile del I Settore richiama anche il Regolamento approvato dalla Giunta a dicembre scorso, «che prevede i requisiti di partecipazione per l’ottenimento della progressione e gli elementi di valutazione per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione». E dunque, «all’esito dell’istruttoria condotta in base alla dotazione organica, alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata ed al sistema complessivo di valutazione vigente connesso al “piano della performance”», ha dato avvio alla procedura, approvando l’Avviso pubblico.