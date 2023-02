L’Amministrazione guidata da Giacomo Pascale si uniforma a quanto approvato dalla Regione Campania per il condono “semplificato”, il cui termine acceleratorio è stato prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre di quest’anno. La delibera di Giunta approvata, che fornisce gli indirizzi all’Utc per la definizione di tutte le istanze di condono presentate in base alle leggi del 1985, 1994 e 2003, conferma integralmente quanto già deciso da precedenti deliberazioni approvate tra il 2017 e il 2022, prendendo atto del rinnovato termine di scadenza al 31.12.2023 (salvo che la Regione non decida poi una ulteriore proroga…).

Una materia che a Lacco Ameno e non solo, assume particolare valenza alla luce dei danni del terremoto del 21 agosto 2017.

L’unica modifica riguarda l’integrazione dei modelli di Autodichiarazioni e Autocertificazioni a seguito degli aggiornamenti approvati sempre dalla legge regionale.

Viene dunque confermato l’importo dell’indennità paesaggistica, che sarà calcolato applicando la percentuale del 3% sul valore della rendita catastale rivalutata a norma di legge.

Un aspetto del condono “semplificato” attiene la veridicità del contenuto delle autodichiarazioni. In proposito la Giunta ha posticipato anche le verifiche, stabilendo «controlli a campione delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio informatico, e che tali attività di controllo a campione si esauriscano entro il termine del 30.06.2025 (anziché 30.06.2024) e comunque nei termini previsti dalla normativa vigente in materia e consistano nella verifica delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni prodotte, anche mediante consultazione diretta delle Amministrazioni certificanti».

Confermate anche le misure economiche a favore dei proprietari di immobili distrutti o danneggiati dal sisma, ovvero il rateizzo dell’importo dovuto (costo di costruzione, oneri di urbanizzazione e indennità paesaggistica) in 10 rate semestrali. Solo per questi casi, viene anche confermata la riduzione dei diritti di istruttoria e di segreteria per la definizione delle pratiche di condono pendenti, che non potranno superare la somma di 100 euro.

Per gli immobili non colpiti dal terremoto, il rateizzo è limitato a 4 rate semestrali.