Lacco, pagati i lavori per la chiesa “temporanea” al Fango

La chiesa di San Giuseppe al Fango, irrimediabilmente danneggiata dal terremoto dell’agosto 2017, dovrà essere demolita e ricostruita. Ma in attesa della realizzazione del progetto, il Comune di Lacco Ameno ha provveduto al ripristino e alla manutenzione delle strutture in legno temporaneamente adibite a luogo di culto. Interventi necessari «al fine di restituire decoro e servizio alle zone interessate». E l’Ente si era attivato a tale scopo alla fine dello scorso anno. Il responsabile del III Settore Lavori Pubblici e rup arch. Vincenzo D’Andrea aveva affidato i lavori alla ditta “Eicon Adv” di Forio per l’importo di 14.289,14 euro oltre Iva.

Il contratto era stato stipulato il 1 dicembre e il 4 il direttore dei lavori, sempre l’arch. D’Andrea, aveva proceduto alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice. Qualche giorno dopo era stata liquidata l’anticipazione prevista, per 3.486,55 euro. A metà marzo i lavori si sono conclusi e D’Andrea ha emesso il relativo certificato di ultimazione, redigendo gli atti contabili relativi allo stato finale. Restava da pagare l’importo finale di 13.946,20 euro, per il quale la ditta ha trasmesso la fattura elettronica che il responsabile dei Lavori Pubblici ha provveduto a liquidare. Un intervento temporaneo andato rapidamente in porto, in attesa del complesso iter di realizzazione del progetto per restituire ai fedeli lacchesi la Chiesa di San Giuseppe al Fango.