Lacco, okay al progetto per scogliera e pontile dei megayacht

Grazie al Fondo per gli investimenti nelle isole minori, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, il Comune di Lacco Ameno realizzerà il progetto per i lavori di rifiorimento della scogliera e messa in sicurezza del pontile di attracco destinato ai megayacht.

Il finanziamento richiesto è stato assegnato dopo l’approvazione nel 2021 da parte della Giunta dello studio di fattibilità tecnica ed economica, il cui importo complessivo ammontava a 252.353,33 euro.

E questa è la somma assegnata.

Il progetto definitivo è stato poi redatto da professionista esterno, l’ing. Giacomo Ferrillo di Calvizzano, e presenta un importo leggermente superiore al finanziamento: 271.817,50 euro, di cui 193.863,95 per i lavori e 187.369,97 soggetti a ribasso. Si è dunque reso necessario prevedere una quota di cofinanziamento a carico delle casse comunali per la quota eccedente, pari a 19.464,17 euro.

Su proposta del responsabile del III Settore, la Giunta Pascale ha ora approvato, ai soli fini tecnici, il progetto definitivo.