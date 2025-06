Lacco, nuova assunzione all’Ufficio di Staff di Pascale

Con l’arrivo dell’estate si avvicina una nuova assunzione all’Ufficio di Staff di Giacomo Pascale. La responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane del Comune di Lacco Ameno avv. Lucrezia Galano ha infatti indetto la selezione pubblicando il relativo avviso per assumere a tempo determinato e part time al 50% un istruttore amministrativo (ex cat. C).

Nell’avviso pubblico si richiama «la delibera di Giunta Municipale n. 200 del 23.12.2025», ma ovviamente la Galano intendeva 2024, con cui è stato approvato il PIAO 2025-2027 e il correlato piano del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2025/2027.

Le successive delibere di aprile e maggio, modificando il piano del fabbisogno, «per garantire il conseguimento delle linee programmatiche di mandato e il conseguimento degli obiettivi gestionali» hanno previsto, tra l’altro, per il 2025 anche l’assunzione di una unità nell’ambito dell’Ufficio di Staff del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, ai sensi dell’art. 90 del TUEL per sei mesi salvo proroga e per 18 ore settimanali.

L’avviso pubblico per l’avvio della valutazione comparativa di idoneità specifica che «l’incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito per la durata di mesi sei con decorrenza dalla stipula del contratto di lavoro, salvo eventuale proroga, correlato al mandato amministrativo del Sindaco». E avverte: «La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali né determina alcun diritto al posto né dà luogo ad alcuna graduatoria di merito. La partecipazione all’avviso non dà alcun diritto all’assunzione».

Vengono poi elencati i compiti del componente dell’Ufficio di Staff, evidenziando sempre l’interesse alla valorizzazione del Museo di Villa Arbusto.

La Galano ribadisce: «L’incarico, connotato da carattere fiduciario, è correlato al mandato del Sindaco pro-tempore. Il contratto sarà risolto di diritto, senza necessità di disdetta e/o di formale preavviso, nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto finanziario o versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque nel caso di anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa».

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scale alle ore 12.00 del 24 giugno.