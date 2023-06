Lacco, nominato il coordinatore della sicurezza per il cimitero

Ennesimo incarico esterno a Lacco Ameno nell’ambito dell’intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero danneggiato dal terremoto del 21 agosto 2017. L’intervento è suddiviso in due lotti: lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre Costiera aragonese e intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone.

In precedenza il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea, su proposta del rup arch. Roberto Lupa, aveva già proceduto a nominare ben due collaudatori: quello statico, nella persona dell’arch. Vincenzo Trani con studio a Barano, e quello tecnico-amministrativo, contabile e funzionale degli impianti, finale ed in corso d’opera; incarico conferito all’ing. Giuseppe Castagna con studio a Casamicciola Terme.

Ebbene, adesso, con ulteriore determina a contrarre, l’arch. D’Andrea, sempre su proposta del rup Lupa, ha proceduto a conferire anche l’incarico di coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Il coordinamento è stato affidato all’ing. Natale Arcamone con studio in Ischia. L’importo del compenso, di 48.000 euro netti, è suddiviso per i due singoli lotti: 27.553 per il primo e 20.447 per il secondo. La spesa complessiva impegnata ammonta a 60.902,40 euro.