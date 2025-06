Lacco, Marianna Impagliazzo nell’Ufficio di Staff

Si è concluso l’iter della procedura per la nuova assunzione all’Ufficio di Staff del Comune di Lacco Ameno. Il rup avv. Lucrezia Galano, responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane, aveva provveduto alla indizione e alla pubblicazione dell’avviso per assumere a tempo determinato e part time al 50% un istruttore amministrativo (ex cat. C). Una assunzione per 18 ore settimanali prevista dalla Giunta per sei mesi salvo proroga. Ad ogni modo un incarico di natura fiduciaria strettamente legato alla durata del mandato del sindaco.

Tra i compiti del nuovo componente dell’Ufficio di Staff, compaiono come è ormai “tradizione” le attività finalizzate alla valorizzazione del Museo di Villa Arbusto.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle ore 12.00 del 24 giugno, il rup ha provveduto a pubblicare l’elenco dei candidati ammessi con riserva all’esito della valutazione riportata nel verbale. Sono 12 gli aspiranti ad entrare nell’Ufficio di Staff, che hanno sostenuto il colloquio con Giacomo Pascale. All’esito, è risultata idonea selezionata Marianna Impagliazzo.

Altre tre candidate, indicate con i soli codici, sono risultate idonee, ma non sono state selezionate.