Lacco & Lacco Ameno servizi: salta il banco. Pascale costretto alla ritirata

Ida Trofa | L’atto di guerra dei baby Pascale al vate e simbolo del popolo della libertà lacchese ha fatto definitivamente emergere la consapevolezza circa la necessità di dare al paese un governo vero, strapparlo dalla dipendenza dei meschini giochi legati all’ingresso del singolo consigliere. Ma getta anche una luce sulla più ampia fragilità della dipendenza di Lacco Ameno da Giacomo Pascale e dalla totale assenza di una opposizione pervicace, dalla concreta presenza di Domenico De Siano, che rende il paese altamente esposto ai mutevoli umori degli attuali detentori del potere, allo shock legato alla mancanza di un leader forte e ai rischi per la stabilità del paese – alimentando in molti casi regimi antidemocratici e pericolosi auto-ammutinamenti.

Il fallimento dell’ultimo consiglio comunale ne sono la riprova. Hanno fatto tutto da soli senza bisogno che qualcuno si opponesse. Senza bisogno di una vigile minoranza attiva.

Della road map per l’uscita dalla crisi anti politica annunciata da Giacomo Pascale da mesi non c’è traccia. La crisi locale, ovviamente, ha ribaltato l’agenda del governo ma le scadenze avanzano: il 31 marzo l’ente locale sarà ancora in regime provvisorio, senza un bilancio. La fine si avvicina e così il pallino è passato in mano ai “peones”.

Manca il numero legale. Consiglio deserto, partita chiusa

Nessun consiglio comunale salva debiti. La figuraccia è scritta nera su bianco. Dopo avere trattato con la curatele fallimentare, aver concordato transazioni e piani di rientro economico per chiudere il caso Lacco Ameno servizi, i consiglieri comunali di maggioranza non si presentano al voto. Giacomo Pascale e il funzionario Mimmo Barbieri restano con il cerino in mano. L’accordo scritto a quattro mani è carta straccia, inutile anche alla toilette. Come lo andranno a spiegare al Tribunale? Un disastro senza precedenti. Intanto il segretario generale dottor Andrea Pettinato dichiarata nulla la seduta per mancanza del numero legale. Non era mai accaduto nella storia recente. Non si è raggiunto il numero legale per poter deliberare, la dichiarazione del dottor Pettinato si insinua sulla stessa traccia del precedente: “il consesso è andato deserto in 1° convocazione e in 2° convocazione il 4 marzo 2022 alle ore 11:30, presso l’aula consiliare del Comune di Lacco Ameno”

Un happening istituzionale avente ad oggetto un ordine del giorno dalle molteplici insidie. Su tutte, pomo della discordia è stata l’approvazione schema di transazione con il Fallimento Lacco Ameno Servizi srl in liquidazione (Tribunale di Napoli, R.G. n. 301/2016); A seguire le questioni scivolose dei debiti fuori bilancio, art. 194. del D.lgs. 267/2000 per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Sentenze G.d.p. Ischia n. 157/21 ed il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Sentenze G.d.p. Ischia n. 247/21.

Questioni che hanno messo in fuga un gruppo che non sa assumersi responsabilità di governo, piuttosto impegnato a mostrarsi fronte di contestazione. Reggere le sorti di un paese è tutt’altra cosa non di certo l’ultima uscita su tik tok.

Parlare di solidità amministrativa è sempre più un eufemismo in quel di Lacco Ameno. E’ una guerra tra bande.

La figuraccia sui debiti fuori bilancio e gli accordi con il tribunale fallimentare, il caso Lacco Ameno Servizi, sono solo la punta di un iceberg sotto il quale si agitano mostri politici in grado di condurre il Fungo sull’orlo del baratro e dell’ennesimo commissariamento. Un’agitazione tale da far saltare due su due convocazioni. A Giacomo non è riuscita neppure l’impresa del numero minimo di consiglieri alza mano per tenere in piedi un consiglio la cui implosione mostra, oggi, tutta la pochezza degli uomini che giocano a fare i politici.

Una seduta difficile che in un colpo solo e 260 mila euro di soldi pubblici avrebbe salvato dalla condanna per danno erariale l’ente locale e soprattutto Oscar Rumolo e Gianni Calise, fratello del più famoso assessore Giacinto.

Una seduta che apre oggi una crisi senza precedenti. Pascale è rimasto solo ed ancora una volta Giacinto Calise è stato buggerato dai suoi stessi compagni di scranno. Era accaduto con l’assunzione di Gianni in municipio, è accaduto con la ratifica del salvacondotto con tribunale fallimentare che sarebbe andato anche in favore dello stesso Gianni. Venti di bufera soffiano sulla torre.

Salta il banco. Pascale costretto alla ritirata

Alta tensione. Il tentativo fallito in prima convocazione ve lo abbiamo raccontato con l’ilarità del Carnevale, ma il dramma della seconda seduta di Consiglio Comunale deserta, quella che fa saltare il banco di Giacomo Pascale, impone la necessità di una seria riflessione. La impone al paese e a chi lo rappresenta in questi giorni così difficili, giorni di guerra e di dolore. Il civico consesso è l’espressione democratica del governo del popolo, a Lacco Ameno sta diventando una barzelletta. Vive il suo momento peggiore. La crisi di maggioranza che va avanti praticamente da sempre, fin dall’insediamento sta tenendo paralizzata la comunità e blocca l’agenda amministrativa. Solo litigi e ricatti di basso livello. Il Pascale 2.0 rischia di implodere da solo e senza neppure l’intervento di una evanescente, quasi inesistente, opposizione. I Pascaliani fanno tutto da soli.

La giunta ammazza fedelissimi

Giacomo ipotizza la giunta ammazza fedelissimi per salvare l’accordo transattivo e la faccia, ma è un fallimento anche quello. Il sindaco messo alle strette si sarebbe detto pronto a votare la transazione in Giunta ma i suoi fedelissimi di un tempo, Leonardo Miragliuolo e Carla Tufano, si sono schierati contro. Non è servita neppure la minaccia sindacale di cambiare la giunta, Pascale è finito spalle al muro.

Firmare la transazione con la giunta e con il consiglio deserto sarebbe stato un rischio troppo grande anche per una volpe come il Barone. Per avere la copertura economica del debito, poi, ci vuole il consiglio, non bastano gli assessori.

Ed ora è pronta la nuova sfiducia. Erano anni che ad Ischia un consiglio comunale non si tenesse, addirittura, nè in prima, nè in seconda. Un buco nell’acqua tutto firmato dalla maggioranza che fa harakiri. Altro che libertà libertà, a Lacco è “fuia fuia”

Riunione di maggioranza fiume. Tutto inutile

Pascale collassa e a nulla sono valse le riunioni di maggioranza fiume tenutesi tra la prima e la seconda convocazione giovedì sera. I nuovi eletti del consiglio hanno subito chiarito che non avrebbero votato il salva Oscar&Gianni.

Gli ultimi pretoriani Giovan Giuseppe Zavota e Ciro Calise espressione parte più esperta sono rimasti a guardare così come Piero Monti sempre più espressione di un “gruppo misto”.

Una lunghissima conferenza tenutasi al palazzo di piazza Santa Restituta fatta solo di caos e polemiche. Il gruppo ora capeggiato da Leonardo Mennella è subito stato chiaro: non lo votiamo, non sono guai nostri!

Lo schema transattivo della discordia

Con un atto transattivo in 10 pagine il sindaco Giacomo Pascale, supportato dal parere è del funzionario Mimmo Barbieri aveva preso accordi e dunque impegni di una certa rilevanza istituzionale con la curatela fallimentare. Non è necessario leggere gli atti per comprenderlo, ma negli atti se ne rileva la grevità.

Le accuse, milioni di euro di danni e lo schema di transazione con il Fallimento Lacco Ameno Servizi

La Curatela del Fallimento della Lacco Ameno Servizi s.r.1. in liquidazione, con sede legale in Lacco Ameno in persona dei Curatori Fallimentari, Dott.ssa Adele Taralbo e Avv. Giuseppe Sparano, ha esperito nei confronti del Comune di Lacco Ameno, socio unico della fallita, l’azione di responsabilità chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni per danno erariale accertare e dichiarare la responsabilità del liquidatore della Lacco Ameno Servizi srl, in liquidazione e unipersonale in fallimento, dott. Oscar Rumolo relativamente alle condotte note; accertare la responsabilità del revisore legale dott. Giovanni Calise relativamente alle condotte ad egli ascrivibili: accertare e dichiarare la responsabilità, del Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco pro tempore; accertare e dichiarare tutti i danni subiti dalla società Lacco Ameno Servizi srl, in liquidazione e unipersonale e dai creditori della medesima, in conseguenza dell’illegittima condotta del liquidatore, del socio unico Comune di Lacco Ameno, del revisore sopra indicati liquidandoli nella misura così come determinata nel presente atto in euro 5.488.645,00 ovvero in via equitativa determinata nella differenza tra attivo e passivo fallimentare pari ad euro 3.624.021,87 ovvero in euro 1.399.050 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, tenuto conto anche della attività espropriativa dei crediti e dei servizi.

Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi; ovvero accertare e dichiarare l’importo dovuto dai convenuti in favore del Fallimento attore, liquidandolo nella diversa sonia che il Tribunale vorrà determinare, se del caso, previa CTU, ovvero anche in via equitativa, il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria e interessi; condannare il Liquidatore Dott. Oscar Rumolo, il Comune di Lacco Ameno, il revisore Dott. Giovanni Calise, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 5.488.645,00 ovvero di euro 3.623.064,97 ovvero di curo 1.399.050 ovvero della minore o maggiore somma che il Tribunale vorrà determinare, se del caso previa CTU ovvero anche in via equitativa. Il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria e interessi; con condanna dei convenuti, in solido tra loro o per quanto di specifica competenza, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.1.” e il Comune si è costituito nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Imprese, R.G. 15850/2019, contestando a vario titolo gli addebiti di responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti;

L’accordo ignobile

Il Giudice Dott. Fucito, a cui è stato assegnato il fascicolo, all’udienza del 23.3.2021 aveva inizialmente proposto alle parti di definire il giudizio mediante la corresponsione da parte del Comune di Lacco Ameno prima di euro 600.000,00, e solo dopo lunga discussione mediante il versamento di euro 400.000,00 in cinque anni; e successivamente, alle udienze del 20.05.2021 e del 30.09.2021, il dott. Fucito ha, da ultimo, proposto alle parti di verificare la possibilità di definire il giudizio in via transattiva mediante versamento, da parte del Comune in favore del fallimento, dell’importo di € 260.000,00, da corrispondersi in due annualità, con pagamento entro il 30.11.2021 e 30.09.2022; e il legale dell’Ente, avv. Luca Parrella, esperto in materia di fallimento, con pec del 1°.10.2021, ha espresso il seguente parere: “Ad avviso dello scrivente. la proposta ultima del Giudice va presa in seria considerazione. atteso che, con un incremento non sostanziale dell’importo, si chiuderebbe definitivamente la vicenda giudiziaria (evitando in tal modo che la causa continui nei confronti dei convenuti con possibili accertamenti di responsabilità che potrebbero riguardare anche il Comune, ancorché abbia transatto la sua posizione. ed evitandosi in tal modo anche eventuali azioni di rivalsa”.

Il comune è d’accordo ma non ha i soldi

Il Comune di Lacco Ameno, pur intendono aderire alla suddetta proposta conciliativa in conformità al parere del proprio procuratore e difensore in giudizio, non disponendo nell’esercizio finanziario 2021 delle somme previste in pagamento per l’anno 2021, ha richiesto al Giudice di poter corrispondere l’intero importo nell’anno 2022 in due rate con scadenza i1 31 marzo2022 ed il 30 novembre 2022.

La proposta transattiva è stata formulata in udienza dal Giudice istruttore della causa, dott. Fucito ed è stata già accettata dalla controparte e l’avv. Luca Parrella, procuratore e difensore del Comune di Lacco Ameno nel giudizio promosso dalla Curatela del Fallimento della Lacco Ameno Servizi ha ripetutamente ribadito la convenienza per l’Ente di definire la controversia in via transattiva onde evitare un’esposizione dell’Ente ad una condanna per importi di gran lunga superiori alla somma di € 260.000,00 proposta in ultima istanza dal giudice istruttore. Così il primo cittadino Pascale era persuaso ad aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice dott. Fucito all’udienza del 30.11.2021 e di transigere la vertenza, anche onde evitare l’alea del giudizio, con possibile conseguente rischio di condanna dell’ente al pagamento di importi ancor più esosi oltre che di ingenti spese di giudizio. I suoi non sono stati dello stesso parere esponendo al pubblico ludibrio inscenando la pantomima del consiglio comunale deserto.

Transazione negata

Loro giocano agli allegri amministratori e Lacco Ameno muore. Non è bastato che i funzionari ribadissero che il “provvedimento non comporta riconoscimento di debiti fuori bilancio, vertendo essenzialmente sulla pedissequa applicazione della previsione dell’art. 1965“. Ovvero la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad un a lite già incominciata e prevengono una lite che può sorgere tra loro”. Lacco Ameno non transige, sfuma così l’effetto delle possibili intese per cui all’esito del perfezionamento della transazione e del pagamento della prima rata, sarebbe stato fatto estinguere, con riguardo alla posizione processuale del Comune, mediante notifica di rinunzia agli atti del giudizio, da parte della curatela e accettazione della rinunzia, da parte del Comune, con compensazione integrale delle spese. Il fallimento rinuncerà all’azione col pagamento della seconda rata.

La curatela sarebbe rimasta libera di accettare o meno la proposta conciliativa del Giudice relativa alla posizione degli altri convenuti, alla quale il Comune resta del tutto estraneo, fermo restando che il Fallimento, per la ipotesi in cui dovesse coltivare le azioni nei confronti degli altri convenuti, sarà comunque tenuto a mallevare e tenere indenne il Comune da eventuali azioni di regresso che gli stessi dovessero attivare in danno dell’Ente in relazione a eventuali condanne da essi patite nei confronti del Fallimento.

Contestualmente il Comune di Lacco Ameno avrebbe dato mandato ai responsabili dei settori di competenza di valutare ogni eventuale azione di rivalsa che si dovesse rendere necessaria nei confronti del liquidatore Rumolo e del revisore legale Calise della Lacco Ameno Servizi Srl in Liquidazione all’esito dei giudizi instaurati dal Fallimento Lacco Ameno Servizi Srl., nonché in ordine alle somme oggetto della transazione.