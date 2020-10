Lacco, la reazione di De Siano: “Tutta la verità sulle residenze”

Dopo il grande clamore e la guerra politica alle posizioni dei funzionari degli uffici anagrafe di Lacco Ameno, gli attacchi diretti sopratutto all’ex funzionaria (fresca di pensione) Enza Patalano, candidata di Giacomo Pascale e la responsabile anagrafe di Casamicciola Terme (amica del consigliere Zavota) Imma Iacono arrivano le prime richieste di accesso agli atti. La guerra sulle residenze prosegue.

Ieri di buon mattino i consiglieri di minoranza, Aniello Silvio, William Vespoli e Antonio di Meglio si sono recati presso il municipio di Lacco Ameno ed hanno richiesto ufficialmente copia delle residenze rilasciate dal comune a partire dal 2018 e fino al 2020. Un segnale chiaro preludio delle prossime e future verifiche istituzionali . La contesa prosegue. Ecco quanto si legge nella richiesta prodotta dai consiglieri del gruppo di Domenico De Siano al sindaco pro tempore, a: “per motivi di giustizia chiedono il rilascio di copie dell’elenco delle residenze effettuate dal 1 gennaio 2018 ad oggi presso l’ufficio anagrafe. “. Insomma il “voto napoletano“ ed il voto extra territoriale resta un nodo irrisolto.

Bagarre elettorale

E sulla bagarre elettorale non è finita qui. Se re i consiglieri di minoranza appena eletti hanno richiesto agli uffici comunali il rilascio di copie conformi del registro della proclamazione. Chiaro il riferimento alla bagarre elettorale appena conclusosi ed l’ASL contesa all’ultimo voto registrato.

Le richieste al momento non hanno avuto seguito. Ufficialmente per l’assenza, causa motivi personali, del responsabile Avv. Lucrezia Galano.

