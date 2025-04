Lacco, la ditta esclusa vince la gara per le pulizie! Concluso il travagliato iter con passaggio per il Tar

Alla fine la gara per la pulizia degli immobili comunali a Lacco Ameno è stata aggiudicata proprio all’impresa che inizialmente era stata esclusa dalla procedura, ma poi riammessa dal Tar.

L’iter era partito ad autunno dello scorso anno, quando la Giunta aveva deliberato di procedere all’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 10 mesi, dando indirizzo al responsabile del IV Settore.

L’arch. Alessandro Dellegrottaglie aveva proceduto alla indizione della gara riservata alle cooperative sociali di tipo “B” «che garantiscano l’inserimento lavorativo delle persone in situazioni di svantaggio sociale con preferenza per i residenti nel Comune ed in particolare tra i soggetti in condizione di disabilità e svantaggio».

Gara espletata mediante procedura aperta telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ponendo come prezzo base soggetto a ribasso l’importo di 133.813,12 euro.

Entro il termine stabilito, a dicembre scorso, erano pervenute tre offerte da parte di “Cooperativa Sociale Benessere”, “S.T.O.” e “Cooperativa Sociale Kairos”. Queste ultime due ammesse dal rup dopo il soccorso istruttorio per l’integrazione della documentazione. Mentre lo stesso rup aveva escluso la “Cooperativa Sociale Benessere” per la mancata effettuazione del sopralluogo. Ne era seguito ricorso al Tar che con propria ordinanza ne aveva ordinato la riammissione con riserva in attesa del sopralluogo, poi effettuato. Il Tribunale aveva ancora una volta sconfessato l’operato del Comune di Lacco Ameno…

La cooperativa di Benevento è così tornata pienamente in gara e la commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche ed economiche, prendendo atto dei ribassi percentuali: 5,01% da parte della “Cooperativa Sociale Benessere”, 10% da “S.T.O.”, 0,30% “Kairos”. Sulla base dei punteggi tecnici, la commissione ha proposto l’aggiudicazione alla coop beneventana per l’importo di 127.109,08 euro, per complessivi 129.839,96 oltre Iva.

E Dellegrottaglie ha proceduto all’aggiudicazione impegnando la spesa complessiva per 24 mesi, esclusa l’opzione di rinnovo, pari a 111.815,04 euro. Si potrebbe commentare: tutto è bene, quel che finisce bene…