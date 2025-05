Lacco, iniziano le attività del Servizio Civile

Partono a Lacco Ameno le attività del Servizio Civile Universale, il cui inizio è fissato il 28 maggio.

Ne ha dato notizia nell’avviso indirizzato ai giovani idonei selezionati la responsabile del Settore Affari Generali avv. Lucrezia Galano, competente alle risorse umane.

Infatti il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile ha reso definitive le graduatorie senza alcuna eccezione e confermato la data di avvio al servizio dei volontari compresi nei progetti di ANCI Campania 2025, tra i quali anche quelli aventi sede nel Comune di Lacco Ameno.

Pertanto la Galano ha convocato tutti i giovani idonei selezionati al termine delle procedure selettive, come da graduatorie approvate da ANCI Campania, per il 28 maggio alle ore 9.00 presso la sede municipale per le attività di avvio del progetto. In caso di assenza per giustificati motivi occorrerà darne comunicazione tempestiva a pena di esclusione per rinuncia implicita.

In caso di rinuncia prima della data di avvio, gli idonei selezionati potranno inviare una comunicazione al fine di consentire tempestivamente la sostituzione e l’aggiornamento delle graduatorie.

Il messaggio del sindaco Pascale

“Vi comunico che stamattina ho avuto il piacere di dare il benvenuto ai 24 ragazzi selezionati per il nuovo Servizio Civile. Di questi, 4 saranno impiegati presso il Comune, 4 all’Info Point, e 16 saranno destinati a Villa Arbusto.

“Il Servizio Civile è un’opportunità unica per formarsi, mettersi al servizio della comunità e promuovere i valori fondamentali della solidarietà, della pace e della responsabilità civica.” Ragazzi, Vi abbraccio tutti, uno per uno. Stamattina, guardandoVi negli occhi, ho percepito chiaramente il Vostro entusiasmo e la grande passione civica che Vi anima. Spero davvero che questa esperienza possa rivelarsi, per ciascuno di Voi, un’occasione preziosa di crescita umana e professionale. Un grande in bocca al lupo a tutti Voi! Benvenuti e buon lavoro”.”