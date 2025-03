Lacco, inizia il montaggio dei pontili galleggianti nel porto

Per rendere operativo l’approdo turistico in previsione dell’inizio della prossima stagione estiva a Lacco Ameno sono partiti i lavori di ripristino funzionale degli ormeggi nell’area portuale. Gli interventi di montaggio dei pontili galleggianti, iniziati il 27 marzo, proseguiranno fino al 23 maggio.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Ischia T.V. (CP) Antonio Magi ha adottato apposita ordinanza.

I lavori commissionati dal Comune saranno eseguiti dalla ditta “Nettuno” con l’impiego di tre operatori subacquei e l’ausilio delle unità navali “Polluce” e “Castore”.

L’ordinanza dispone che negli specchi acquei direttamente interessati dalle operazioni di montaggio dei pontili galleggianti ed in quelli immediatamente prospicienti, nel periodo di durata dei lavori, «è vietato: l’ormeggio; il transito; la sosta a tutte le unità in genere; qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente lo svolgimento degli interventi».

Inoltre le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato «dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dagli OTS impegnati nei lavori in argomento, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dalla perizia marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni».