Lacco, gestione e manutenzione per l’eco-compattatore

Negli anni scorsi il Comune di Lacco Ameno aveva aderito all’iniziativa ministeriale per la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica attraverso gli eco-compattatori, che «rappresenta una modalità che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio dei rifiuti al riciclo di alta qualità e risulta pertanto fondamentale implementarne la diffusione sull’intero territorio nazionale».

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare aveva infatti istituito un fondo ad hoc denominato “Programma Sperimentale Mangiaplastica” prevedendo contributi ai Comuni.

Lacco Ameno aveva richiesto un finanziamento di 29.890 euro e ne erano stati concessi 24.034.

La fornitura ed installazione dell’eco-compattatore era stata affidata alla ditta “Garby Italia” della provincia di Caserta per un importo complessivo di 24.009,96 euro.

Sta di fatto che ora il rup, il responsabile del III Settore arch. Vincenzo D’Andrea, evidenzia che «per il corretto funzionamento dell’eco-compattatore risulta necessario un servizio di gestione dati e manutenzione per anni tre».

Essendo consentito l’affidamento diretto, ha contattato la stessa ditta casertana, che per tale servizio ha proposto un costo di 1.200 euro annui oltre Iva. Un’offerta ritenuta «congrua e in linea con le valutazioni di mercato per forniture similari». D’Andrea ha dunque proceduto all’affidamento triennale, impegnando la spesa complessiva di 4.392 euro.