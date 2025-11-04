martedì, Novembre 4, 2025
Lacco Ameno

Lacco, dopo la rinuncia assunta la custodedi Villa Arbusto: è la seconda nella graduatoria

Dopo la rinuncia della prima classificata, il Comune di Lacco Ameno ha proceduto con lo scorrimento della graduatoria, assumendo Vincenza Monti come nuova custode stagionale di Villa Arbusto. Il suo incarico, a carattere temporaneo, durerà dal 1 novembre al 31 dicembre

Si è concluso il concorso indetto dal Comune di Lacco Ameno per l’assunzione di un custode al Museo di Villa Arbusto.
Inizialmente il lavoro a carattere stagionale per 36 ore settimanali era previsto per tre mesi da ottobre a dicembre, salvo proroga, e in ossequio al piano del fabbisogno di personale la responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane Lucrezia Galano aveva bandito la selezione pubblica per titoli ed esame. I candidati erano ben 63, poi ridottisi a 27 dopo la preselezione. In 26 hanno sostenuto la prova pratica, che si è tenuta il 9 e 10 ottobre.

A conclusione della procedura selettiva, acquisiti i verbali della commissione esaminatrice, la Galano ha approvato la graduatoria finale di merito, che riporta per intero le generalità dei candidati: Iasevoli Concetta 38,65; Monti Vincenza 33,7; Lupoli Raffaele 33,55; Galati Jacopo 33,5; D’agostino Domenico 33,4; Mattera Fabio 33,2; Scotti Gianni 33,2; Odierno Giovanni 32,7; Di Somma Alfonso 32,7; Monti Christopher 32,65; Impagliazzo Simona 32,4; Maddaluno Valentina 32,2; Ritter Patricia 32; Patalano Mariangela 31,7; Migliozzi Maria 31,45; Iacono Gennaro 30,45; Chierchia Serafino 30,4; Lorenti Livio 29,5; Stanziola Laura 29,4; Scherillo Lucio 29,2; Bellifemine Giovanna 28,45; Taliercio Angela 27,4; Ferraro Dario 26,5; Massa Alessandra 23,95; Migliaccio Giuliano 23,5; Polito Antonella 22,4.

La responsabile delle Risorse Umane ha poi proceduto all’assunzione in servizio, che sarebbe toccata alla vincitrice, ma sta di fatto che appunto la prima classificata ha comunicato la rinuncia all’assunzione. Conformemente a quanto previsto nelle delibere di Giunta, la Galano ha proceduto allo scorrimento della graduatoria e la seconda classificata ha manifestato la disponibilità all’impiego dal 1 novembre al 31 dicembre. Al momento dunque il rapporto di lavoro si riduce a soli due mesi.

La nuova assunta assegnata al I Settore Affari Generali – Servizio Villa Arbusto è dunque Vincenza Monti.
La responsabile dà atto «sin d’ora che il rapporto si risolverà automaticamente alla scadenza del periodo di lavoro decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro».

