Lacco, cremazione straordinaria per i lavori al cimitero

Come è noto, i lavori per la messa in sicurezza post-sisma dell’area del cimitero di Montevico a Lacco Ameno hanno comportato, nella zona interessata dall’intervento, la necessità di rimuovere dai loculi le salme di alcuni defunti e di esumare quelle interrate. Operazioni straordinarie gestite dal rup dell’intervento, arch. Roberto Lupa.

Si tratta in realtà di due distinti interventi accorpati: “Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre Costiera aragonese danneggiata dal sisma del 21.08.2017” e “Intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017”.

Le operazioni di spostamento riguardano in particolare il primo intervento. Infatti la Giunta aveva deciso in proposito prevedendo di «procedere a delle operazioni di estumulazione straordinaria delle salme/resti occupanti i loculi oggetto di intervento nonché, ove necessario, alle esumazioni straordinarie di alcune salme ricadenti nell’area interessata dai lavori, con spostamento in altro comparto d’inumazione o la loro cremazione previo assenso degli aventi diritto». E le aree interessate dagli interventi sono principalmente quelle situate al piano terra del cimitero alle spalle della Torre Aragonese.

A seguito dell’avviso alla cittadinanza, il familiare di un defunto ha presentato al Comune richiesta per l’esumazione straordinaria e successiva cremazione della salma. Operazione di cui si farà appunto carico l’Ente.

Su proposta del rup, il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea ha provveduto ad affidare alla ditta “La Borbonica” di Forio il servizio di cremazione e trasporto di resti mortali per l’importo di 1.464 euro Iva compresa.

D’Andrea precisa che «trattandosi di attività direttamente connesse all’intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21.08.2017, le suddette spese possono rientrare all’interno del contributo stanziato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ovvero, qualora non riconosciute in fase di istruttoria tra le spese ammissibili sulle risorse della contabilità speciale, le stesse saranno a carico dell’Ente con fondi del bilancio comunale».

Il dato importante è che in nessun caso i parenti dei defunti dovranno accollarsi la spesa.