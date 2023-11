Lacco, Consiglio comunale per bilancio e porto turistico

Il Consiglio comunale di Lacco Ameno è convocato per lunedì 20 novembre in prima convocazione alle ore 15.30 e per mercoledì 22 alla stessa ora in seconda per affrontare un corposo e delicato ordine del giorno composto da ben 11 punti, di cui la massima parte è rappresentata da argomenti finanziari.

Nello specifico: «1. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 125 in data 29.09.2023 adottata ai sensi dell’art.42. comma 4 e dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 135 in data 09.11.2023 adottata ai sensi dell’art.42. comma 4 e dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 3. variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del d.lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025».

Al quarto punto figura invece l’approvazione del nuovo Regolamento di Economato. Segue una serie di riconoscimenti di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da quattro sentenze esecutive del Giudice di Pace di Ischia; da una sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli e da una ordinanza esecutiva dello stesso tribunale.

L’ultimo punto è sicuramente quello che verte su una materia particolarmente “calda” per diversi aspetti, all’ombra del Fungo: «Discussione relativa alla questione “approdo turistico del Comune di Lacco Ameno”».