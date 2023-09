Lacco, cinque progressioni economiche retroattive

Giacomo Pascale ha “elargito” le progressioni economiche orizzontali retroattive per il 2022 ai dipendenti comunali, previste dalla normativa in materia e «attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione».

Con delibera approvata a giugno la Giunta aveva dato il via alla procedura stanziando a carico del Fondo Risorse Decentrate una somma non eccedente i 6.500 euro. Prevedendo la ripartizione e l’assegnazione «in proporzione agli aventi diritto e nel limite del 50% per ciascuna categoria nonché nella misura massima del 30% alle categorie D e del 70% alle categorie C». Il sistema complessivo di valutazione per la selezione del personale meritevole è connesso al “piano della performance”.

Il responsabile facente funzioni del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane dott. Domenico Barbieri ha proceduto alla pubblicazione del bando ed entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 3 agosto sono pervenute cinque domande di partecipazione: 4 per la categoria ex C e 1 per la ex D. Barbieri ha quindi approvato le graduatorie di merito e provveduto a liquidare le differenze arretrate con decorrenza dal 1 gennaio 2022.

I BENEFICIARI – Per la categoria C passano dalla categoria economica ex C1 alla ex C2 Gloria Maria, Flavia Ramona Cesana Romano, Scotti Iolanda e Pascale Antonio. Per la categoria D passa dalla D1 alla D2 la dott.ssa Lucrezia Galano.