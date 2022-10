Lacco Boom e ne fa 5 al Quarto Calcio

Lacco Ameno- Quarto è finita 5 a 0. I rossoneri del presidente Castagna hanno dominato l’intera gara e dimostrato di possedere tutte le carte in regola per conquistare gli obiettivi di stagione grazie all’enorme carisma e alla voglia di vincere. Tessitore e Riccio si regalano la doppietta e Iovene mette dentro il netto 5 a 0 che riscatta anche dallo stop di domenica scorsa. Non c’è stata storia.

Sin dall’inizio il Lacco Ameno ha dominato contro gli avversari, sia nel primo che nel secondo tempo. Il primo tempo è finito con sul 2 a 0 con il primo gol della giornata di Tessitore e Riccio. Al rientro, Tessitore e Riccio si regalano il bis poi ci pensa Iovine a chiudere a mettere la parola fine. Domenica si va a Melito

Lacco Ameno: Di Meglio, Iacono (33st Verde), Boria, Restituto (26st Muscariello), Tessitore, Del Deo, Iacono (29st Calise), Di Spigna (36st Miniello), Riccio, Iovene, Migliaccio (19st Elia). A Disp: D’Ambrosio, Porto, Ielasi, Schiano. All: De Siano