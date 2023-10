Lacco, arriva il “super verificatore” dei progetti esecutivi. Passaggio necessario per gli interventi post sisma

A Lacco Ameno arriva il “super verificatore” dei progetti per gli interventi post sisma. Una “novità” prevista dal recente Codice degli Appalti. Il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea, nella determina adottata per l’affidamento delle “super verifiche”, ricorda che «il Comune di Lacco Ameno risulta beneficiario di una serie di contributi stanziati dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 per la realizzazione di lavori di adeguamento/miglioramento sismico di opere pubbliche danneggiate dall’evento calamitoso». Le attività di progettazione di questi interventi risultano in corso e alcune di esse sono appunto in attesa della verifica stabilita dal Codice degli Appalti. Tale verifica «accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’Ufficio del Genio Civile». Lo stesso Codice definisce i requisiti dei soggetti che possono effettuare le attività di verifica preventiva della progettazione.

L’arch. D’Andrea specifica che «l’obiettivo principale degli interventi di cui trattasi è quello dell’adeguamento sismico oppure del miglioramento sismico finalizzato ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per la costruzione, e che, pertanto, tali opere sono soggette a tutti gli obbligo di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche».

Gli interventi per i quali risulta necessario richiedere il servizio di verifica preventiva della progettazione sono: Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media comunale Istituto Mennella danneggiata dal sisma; Intervento di miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio scolastico Liceo scientifico Giorgio Buchner di via Provinciale; Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre costiera aragonese danneggiata dal sisma del 21.08.2017; Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma del 21.08.2017; Opere complementari per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Principe di Piemonte” danneggiato a seguito del sisma del 21 agosto 2017; Intervento di demolizione e ricostruzione della chiesa di San Giuseppe al Fango colpita dal sisma; Intervento di messa in sicurezza del sentiero naturalistico della collina di Montevico.

Interventi complessi per i quali «risulta necessario effettuare le attività di verifica ad opera di soggetti qualificati ed esperti nel settore in possesso dei requisiti indicati». Per tale compito lo schema di parcella calcolato prevede un importo di 126.120,87 euro oltre Iva ed oneri previdenziali. D’Andrea si è avvalso della possibilità dell’affidamento diretto chiedendo un’offerta mediante la piattaforma telematica TuttoGare del Comune alla società “IProgetti S.t.p.” di Ischia. Il preventivo di 126.057,81 euro netti è stato ritenuto soddisfacente e il rup e dunque il rup ha proceduto all’affidamento, impegnando la spesa complessiva di 159.942,16 euro.