Lacco, ancora 236mila euro di C.A.S. per il sisma

Ugo De Rosa | Il Comune di Lacco Ameno liquida ancora oltre 130mila euro di C.A.S. per il terremoto del 2017 a 95 richiedenti a saldo dei pagamenti fino al 30 novembre scorso.

Nella determina adottata dal responsabile del I Settore Affari Generali avv. Lucrezia Galano, che gestisce il Servizio Sisma, Assistenza alla popolazione e Consulenza legale, si ripercorre la “storia” normativa e anche giudiziaria del Contributo di autonoma sistemazione, a partire dalla ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29 agosto 2017, che stabiliva di assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa fosse stata distrutta in tutto o in parte, o sgomberata, un contributo all’epoca quantificato in 400 euro per i nuclei monofamiliare; 500 per i nuclei familiari composti da due persone; 700 per i nuclei familiari composti da tre persone; 800 per i nuclei familiari composti da quattro persone fino ad un massimo di 900 per quelli composti da cinque o più persone. Assegnando somme aggiuntive in caso di presenza di anziani o disabili.

Il C.A.S. era stato di volta in volta prorogato con la proroga dello stato di emergenza e a febbraio 2019 l’allora Commissario Straordinario Carlo Schilardi aveva disposto la prosecuzione dell’erogazione. Ma nel 2021 aveva precisato che poteva beneficiarne solo il pieno proprietario o usufruttuario dell’immobile danneggiato. Da maggio 2020 le somme da erogare erano state ridotte del 50%. Il termine era stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Una istanza evidentemente non “soddisfatta” è divenuta poi oggetto di contenzioso finendo all’attenzione del giudice della Sezione Distaccata di Ischia, che con sentenza dello scorso settembre ha dichiarato la spettanza del contributo di autonoma sistemazione.

In conseguenza questa decisione, come si legge in determina, «a seguito di istruttoria effettuata, si è provveduto a validare, allo stato, n. 95 Istanze C.A.S., così come da elenco allegato, anche in base alle dichiarazioni in autocertificazione trasmesse dagli interessati, in ordine alla persistenza dei requisiti per beneficiare».

La Galano ha dato dunque via libera alla concessione e liquidazione del contributo relativo alle richieste già definite ed assegnate per i periodi corrispondenti, ma subordinando l’effettivo pagamento delle somme all’accredito delle risorse da parte della struttura commissariale.

La somma complessiva da liquidare ammonta a 136.777,20 euro.