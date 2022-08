Lacco Ameno. William Vespoli e Antonio D Meglio lasciano Forza Italia

Anche William Vespoli e Antonio Di Meglio, consiglieri comunali di Lacco Ameno prendono le distanze da Forza Italia. “Meritocrazia, militanza, dialogo e rappresentatività – spiegano Vespoli e Di Meglio – sono valori politici imprescindibili di cui, tuttavia, in questa nuova fase di Forza Italia, si sono perse le tracce.

Sebbene eletti in una lista civica abbiamo sempre sostenuto Forza Italia ma i fatti degli ultimi giorni non ci lasciano scelta, ci allontanano decisamente da un partito che ha tradito gli ideali per i quali era nato e gli elettori ai quali si era rivolto”.