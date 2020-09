Lacco Ameno: week-end di comizi Pascale: “Annuncio importante, aspetto tutti”

Ugo De Rosa | Sarà un sabato e domenica di fuoco a Lacco Ameno. Apre il danze l’ultimo sindaco, Giacomo Pascale e lo fa con un annuncio che crea tensione: “Farò un annuncio importante, aspetto tutti gli isolani”. Gli replicherà l’indomani, non dalla Piazza, ma da Villa Arbusto, invece, Domenico De Siano. Preparate gli smartphone per seguire le nostre dirette e restate distanziati a casa.

«Sabato 5 Settembre, alle ore 19.30 – scrive Pascale -, a piazza Santa Restituta (Lacco Ameno) verrà presentata la lista “Il Faro”, con Giacomo Pascale candidato Sindaco. La squadra capitanata da Pascale porterà in piazza i principali punti del programma, dalla scuola alla cultura, dall’ambiente alla sanità, dal lavoro all’economia, dalla puntualità al turismo (etc). Senza dimenticare il dramma del terremoto.

“Sabato farò un annuncio molto importante – annuncia Giacomo Pascale – e voglio presente tutta l’isola d’Ischia. E nelle prime file la mia Lacco Ameno, che amo come un figlio. Amo stare tra la gente, immedesimarmi nei problemi, ascoltarli, farmi carico delle aspettative, dei bisogni. Io non sono un politico ma sono un figlio del popolo, non vivo di voto o di clientela ma di sincera fiducia. Le occasioni fanno le rivoluzioni e l’occasione è ora. La rivoluzione non è un pranzo di gala o un ricamo. Non la si può fare con altrettanta eleganza e gentilezza. L’ho detto, non ho messo in moto la ruspa coi guanti di seta e con le calze velate. Per non lottare ci saranno sempre moltissimi pretesti, ma mai senza lotta guadagneremo la libertà, mai senza lotta ci impadroniremo del dolce profumo del cambiamento. Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti innanzi alle cose che contano. Sono emozionato, perché ho i brividi nel pensare all’emozione che farò provare sabato”.

Con meno enfasi, invece, è la comunicazione di Sempre per Lacco Ameno con Domenico De Siano che annuncia: “La lista “Sempre per Lacco Ameno”, con Domenico De Siano Sindaco, incontra i cittadini nella splendida cornice di Villa Arbusto. A partire dalle 18:00 i candidati presenteranno il programma elettorale della coalizione e ci sarà occasione di dibattito con tutti i partecipanti”.

Ci avviamo verso una seconda fase di questa campagna elettorale col virus che era partita con il fango e con le accuse reciproche. Ci piace sottolineare che avevamo visto giusto e che il nostro consiglio di abbassare i toni e tornare ai contenuti era la scelta più saggia da fare. I media seri, come noi, fanno anche questo.