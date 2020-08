Lacco Ameno via allo scontro: Giaomo Pascale vs Domenico De Siano

Ida Trofa | Sono state presentate, tra ieri pomeriggio e questa mattina, le liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale di Lacco Ameno. A tre anni esatti dal sisma che ha scombussolato l’isola, a 10 mesi dal terremoto politico che ha segnato l’ennesimo, forse ultimo divorzio, tra Domenico De Siano e Giacomo Pascale, il palcoscenico del voto di questo prossimo settembre sicuramente sarà tutto loro.

Protagonisti indiscussi di una contesa che si annuncia senza esclusione di colpi.

Sostengono la candidatura a sindaco del Senatore Domenico De Siano, 61 anni, imprenditore, politico e molto altro che non ne rendono necessarie le presentazioni, 12 candidati. Tutti uniti dal simbolo “con Domenico De Siano sindaco Sempre per Lacco Ameno”. Una lista civica di chiara matrice azzurro Forza Italia. Qui sono confluiti assessori, amici e nemici di ventura e sventura che hanno scritto i fasti e i nefasti giochi della politica di Lacco Ameno.

Figlio di pescatori, immobiliarista (forse) di vecchia data e senza dubbio affabulatore senza eguali, Giacomo Pascale, si pone come alternativa possibile allo strapotere politico ed economico del senatore con i suoi 12 candidati tra amici di sempre, vecchie glorie e nuovi volti. Spunta, soprattutto, la candidata di spicco e di valore Enza Patalano. Fresca di pensione dall’anagrafe comunale, sorella dell’ex sindaco Tommaso, tenta di bissare i successi della collega di area demografica Fenina Senese a Casamicciola.

Il retroscena

Le ultime ore, le più frenetiche quelle per la presentazione delle liste, molti i personaggi e volti noti della nostra comunità impegnati in tal senso, più di tutti, sicuramente, Domenico De Siano, che oltre alla responsabilità nei confronti del partito azzurro FI a livello regionale, si presenta di nuovo per concorrere alla guida diretta del paese, della sua Lacco Ameno, a sfidare l’ultimo primo cittadino eletto, Giacomo Pascale. Fra ieri ed oggi all’ombra del Fungo già si è assistito ad un primo round fra il senatore e colui che fino a poco tempo fa era definito il suo principale scudiero, il delfino.

Lo scontro, non proprio nel senso buono, è avvenuto già studiando e studiandosi sulle persone da mettere in lista e che hanno sostenuto con la propria firma la presentazione delle compagini. Il 20 agosto quelli a sostegno di De Siano, Il 21 quelli in favore di Pascale. Su questi elementi i primi sondaggi, seppur molti cittadini dietro vistose mascherine, completamenti bardati più per nascondere l’identità che per questioni di sicurezza sanitaria legata al Covid 19. Un primo seppur insignificante round che nella storia non ha comunque mai fatto testo, sembrerebbe in favore del rappresentante di palazzo madama! Ai posteri l’ardua sentenza.