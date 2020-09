Lacco Ameno verso il ballottaggio. Il voto domenica

Lacco Ameno verso il ballottaggio. Il voto all’ombra del Fungo riscrive la storia della comunità . Per il Viminale i due candidati Giacomo Pascale e Domenico De Siano sono in parità. 1541 voti a 1541 con sei schede contestate. L’intervento dei legali e un rapido conciliabolo presso gli uffici elettorali ha portato allo stop dell’adunanza dei Presidenti di seggio prevista al termine del voto. Intorno alle 17,30 circa in rientro in sede di tutti presidenti di seggio (il particolare il presidente del seggio numero 3 era stato convocato in municipio ) e l’avvio dei lavori. L’adunanza è in corso. Stando alle prime indiscrezioni al 90% ci sarà un ballottaggio tra i candidati domenica prossima. L’adunanza dovrebbe confermare 1541 voti. A1541 voti con sei schede contestate. Nello specifico per quanto ci è dato sapere nel merito dei 6 voti contestati il candidato Domenica De Siano, i cui legali hanno riaperto le verifiche e la partita avrebbe rinunciato a ricorrere al TAR per il riconsegno delle schede come previsto dalla legge.Parimenti il sostanziale pareggio impone l’obbligo del ballottaggio.Un ballottaggio che ci dovrebbe essere domenica prossima stando alle convinzioni dei legali di parte che citano l’art 73 delle varie norme sul voto ed in relazione ai comuni con una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti (normalmente non è previsto ballottaggio). Se cosi fosse si andrebbe a votare domenica prossima e non come previsto altrove (art. 71 comma 6 Prevenzano la seconda domenica successiva) tra 15 giorni il 4 ed il 5 settembre come invece . SEGUONO AGGIORNAMENTI