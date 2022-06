Lacco Ameno. Tutto pronto per la gestione settennale dei rifiuti

Ida Trofa | Dopo alterne vicende e una cauta meditazione il comune di Lacco Ameno è riuscito a pubblicare il Bando per l’affidamento del Servizio NU. Infatti, con determina del Responsabile del III Settore n. 77 del 23.6.2022 (Reg. Gen. n. 476/2022) è stata approvata la documentazione relativa alla procedura di Servizi di raccolta ,trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata con il sistema del porta a porta, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali e raccolta dei rifiuti presso l’approdo turistico in concessione nel territorio comunale per anni sette.

Siamo difronte a quello che si dice un appaltone. L’importo complessivo del quadro economico è pari ad € 8.653.139,24.

Una procedura che giunge da lontano. Il servizio dopo la scadenza dell’affidamento in favore della Super Eco srl era stato provato in favore di quest’ultima fino al 30.06.2022, comunque non oltre all’aggiudicazione ad un operatore economico tramite una gara aperta per l’affidamento del servizio de quo per un importo complessivo di € 97.720,84.

Acquisito il voto favorevole del consiglio comunale con cui si è espressa, tra l’altro, la volontà dell’Amministrazione Comunale di: migliorare la continuità, la programmazione, la qualità del servizio; migliorare la sensibilizzazione della popolazione riguardo la raccolta differenziata dei rifiuti; di migliorare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti; di portare un risparmio economico per l’Ente e soprattutto per i cittadini; i l Responsabile del III Settore Lavori Pubblici Enzo D’Andrea ha predisposto gli atti necessari al fine al fine di indire la procedura di gara

Trattasi di appalto superiore alle soglie comunitarie in quanto il valore dell’appalto è pari ad € 7.846.304,76 di cui € 14.560,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge.

Per l’affidamento dei lavori, scrive D’Andrea “è possibile ricorrere alla procedura aperta, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale”.

La procedura aperta sarà eseguita ponendo come prezzo base soggetto a ribasso l’importo, di € 7.831.744,76, oltre € 14.560,00 per costi della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA al 10% come per legge pari ad € 784.630,48 per un importo complessivo pari ad € 8.630.935,24.

Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito, alle ore 12:00 del 25 luglio 2022. Gli inquilini di Piazza Santa Restituta precisano che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto in questione. Non resta che attendere e scoprire le evoluzioni e l’esito del lauto affidamento a sette anni, di uno dei settori chiave per non dire appetitosi della pubblica amministrazione e soprattutto della politica che ne muove le fila.

