Lacco Ameno, tra certezze e novità: parte la nuova stagione di mister Ciro Saurino

Un gruppo compatto, guidato dal capitano Luigi Iovene, tra ritorni e nuovi ingressi

Il Lacco Ameno si prepara a vivere una nuova e intensa stagione di Prima Categoria sotto la guida di mister Ciro Saurino. La società rossonera, con l’entusiasmo di sempre e con la solidità di un progetto che ormai si conferma anno dopo anno, ha messo le basi per affrontare al meglio il campionato, puntando su un mix equilibrato di conferme, ritorni e volti nuovi.

Come da tradizione, la prima certezza è il capitano Luigi Iovene, bandiera e cuore pulsante della squadra, pronto a guidare ancora una volta i compagni sotto l’ombra del Fungo. La sua leadership e il suo attaccamento alla maglia rappresentano un faro per l’intero spogliatoio e un punto fermo su cui costruire le ambizioni stagionali.

Intorno a lui si muove un gruppo consolidato di giocatori che hanno scelto di sposare nuovamente la causa rossonera: tra loro spiccano Antony Di Meglio, centrocampista di corsa e qualità, Gianmarco Iasevoli, colonna difensiva confermatissima per il terzo anno consecutivo, e il veterano Diego Boria, ormai lacchese onorario con cinque stagioni alle spalle. Resta saldo anche l’attaccante Salvatore Riccio, lacchese doc e pedina fondamentale nello scacchiere offensivo, così come Mario Di Meglio, simbolo di attaccamento alla maglia, e Antonio Matarese, centrocampista di esperienza e carisma, pronto a mettere al servizio del gruppo la sua lunga carriera.

Non mancano i ritorni di peso, come quello di Francesco Monti, difensore di affidabilità ed esperienza che ha scelto di vestire ancora i colori del Lacco nonostante le tante richieste. Accanto a lui si conferma anche Francesco Iacono, terzino classe 2004 alla quarta stagione consecutiva con la squadra.

Ma la vera forza del Lacco Ameno sta nella capacità di unire esperienza e gioventù, aprendo le porte della Prima Squadra a tanti ragazzi cresciuti nel vivaio o desiderosi di emergere. Dalla cantera rossonera arrivano le promozioni di Mario Morgera, centrocampista classe 2006, e dei giovanissimi Iacono e Borrelli, entrambi del 2007, simboli di appartenenza e passione. Altri giovani già inseriti nel gruppo si confermano parte integrante del progetto: Giuseppe Vitiello e Ciro Castaldi, entrambi classe 2005, così come Francesco Pitone, centrocampista duttile del 2005, senza dimenticare Cerciello (2006), Porto, riconfermato per la quinta stagione, e i giovanissimi Lupoli e Shullazi.

Il mercato ha portato anche volti nuovi pronti a dare freschezza e qualità. Tra i colpi più attesi c’è l’arrivo di Antonio Raia, attaccante classe 2005 cresciuto tra Panza e Real Forio, pronto a rinforzare il reparto offensivo. In difesa spicca l’innesto di Valerio Montanino, giocatore di fisicità e tecnica, mentre a centrocampo mister Saurino potrà contare sul talento cristallino di Alessandro Agnese, classe 2006, e sulla freschezza di Christian Calise, reduce dalle esperienze con Barano e Ischia.

L’attacco, oltre a Riccio e Raia, potrà contare su giovani di prospettiva come Ciro Castagna, classe 2008, lo scorso anno protagonista con l’Ischia Under 18, e su Giuseppe Spennato, talento del 2006 che ha scelto di crescere con i colori rossoneri. A completare la rosa ci sono poi elementi come Manuel Borrelli (2007) e Adriano Pilato (2005), oltre al confermatissimo Carmine Silvitelli, grintoso e instancabile, e a Mohamed Baye, difensore classe 2004 che lo scorso anno ha mostrato grande crescita fino alla semifinale play-off.

Un mosaico di giovani e veterani, di bandiere e nuove promesse, costruito con cura dalla società e messo nelle mani di mister Saurino, che ancora una volta sarà il regista di un gruppo compatto, pronto a lottare con determinazione su ogni campo. A dare forza all’ambiente ci sarà anche l’emittente ufficiale Lacco Ameno TV, che trasmetterà in esclusiva tutte le gare, regalando ai tifosi la possibilità di vivere da vicino le emozioni della squadra.

Il Lacco Ameno riparte dunque con entusiasmo, passione e senso di appartenenza. La nuova stagione si annuncia ricca di sfide e ambizioni, ma la certezza è che i colori rossoneri continueranno a essere difesi con orgoglio, sotto la guida del capitano Luigi Iovene e con lo sguardo rivolto al futuro.