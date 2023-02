Lacco Ameno, si riprende il ciclo negativo. Barrese più forte

Secondo ko consecutivo per il Lacco Ameno che, dopo essere stato battuto 2-0 sul campo del Pianura, si è arreso anche alla Barrese Est Unit. Il match è stato tutt’altro che vivace, ma condizionato dalla poca tranquillità in campo. La formazione lacchese, inoltre, ha dovuto fare i conti con diverse assenze pesanti: Salvatore Riccio, Tessitore, Raffaele Capuano, Mario Migliaccio, Muscariello e Fluido.

Il match ha visto la formazione locale sbloccare le ostilità intorno al 10’ grazie a De Micco. Il gol subito non ha tagliato le gambe al Lacco Ameno che, con un bel gol di Alfredo Capuano, ha chiuso la prima frazione in perfetto equilibrio. Anche nella ripresa, la partita non è stata caratterizzata da particolari sussulti. Attorno all’ora di gioco, tuttavia, Pane ha regalato alla Barrrese i tre punti. Con questo risultato il Lacco Ameno resta sesto in classifica, ma scivola a -7 dal quinto posto occupato dal Pianura.

Barrese Est Unit-Lacco Ameno 2-1

Lacco Ameno: Di Meglio, Calise, Boria, Restituto, Monti, Verde, Romano, Di Spigna, Iacono, Iovene, Capuano A. A disposizione: Porto, Castagna, Miccio, Capuano R. All.: De Siano