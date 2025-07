Lacco Ameno: Santa Restituta si prepara a rinascere. Via al progetto di riqualificazione culturale e sismica del sito archeologico

Chissà, forse se fosse accaduto ventinove giorni fa, l’evento vissuto questa mattina avrebbe assunto un significato diverso. Avrebbe incarnato pienamente lo spirito della comunità di Lacco Ameno, entrando, forse, con più forza nel cuore dei suoi cittadini. È questo, probabilmente, l’unico rammarico legato alla presentazione tenutasi oggi, 25 luglio, nella Basilica di Santa Restituta, a un passo dalla festa di Sant’Anna.

Al di là delle tempistiche legate all’appalto, quanto illustrato oggi avrebbe potuto essere condiviso già allora. Ma si è scelto di attendere l’annuncio ufficiale dell’avvio della manifestazione di interesse per la progettazione, affidata all’Agenzia del Demanio, soggetto attuatore dell’intervento da oltre 11 milioni di euro, finanziato nell’ambito dell’Ordinanza Speciale 2/2023 firmata dal Commissario Legnini.

Un passaggio tecnico, certo. Meno carico di emotività, meno coinvolgente per la popolazione, ma non per questo meno rilevante. Perché quanto accaduto oggi resta, a pieno titolo, una tappa fondamentale nella lunga e complessa vicenda della ricostruzione post sisma e post frana dell’isola d’Ischia.

Lacco Ameno si riappropria di uno dei suoi simboli identitari più profondi: il complesso di Santa Restituta, cuore archeologico e spirituale dell’isola d’Ischia, sarà oggetto di un vasto intervento di riqualificazione strutturale e culturale. Dopo anni di chiusura dovuti ai danni provocati dal sisma del 2017, l’area si prepara a riaprire le sue porte grazie a un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le radici millenarie di questo luogo.

Nella basilica di Santa Restituta, si è tenuta la presentazione pubblica del programma di valorizzazione, alla presenza delle istituzioni e di numerosi cittadini. Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, ha sottolineato l’importanza del ritorno alla fruibilità di uno spazio che “non è solo patrimonio storico, ma parte viva dell’identità collettiva ischitana”. Il progetto coinvolge un’area di circa 3.000 metri quadrati comprendente la basilica, la casa comunale, la torre e il prezioso sito archeologico che si estende nel piano ipogeo della chiesa.

A guidare l’intervento è un Tavolo Tecnico permanente presieduto dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini, che coordina le operazioni insieme all’Agenzia del Demanio, alla Soprintendenza, al Comune di Lacco Ameno e alla Diocesi di Ischia. I lavori, finanziati con oltre 11 milioni di euro nell’ambito dell’Ordinanza Speciale 2/2023, prevedono l’adeguamento sismico degli edifici e il rilancio dell’area archeologica come museo accessibile, integrato nel tessuto urbano.

Nel corso della presentazione, è stato illustrato anche l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse relativo al progetto definitivo e il documento di fattibilità per la riqualificazione della piazza antistante. Un passo fondamentale, preceduto dalla delicata operazione di messa in sicurezza e trasferimento di circa 15.000 reperti, alcuni risalenti a oltre 3.000 anni fa, custoditi ora al museo di Villa Arbusto. Un’azione che ha permesso l’avvio delle indagini tecniche necessarie alla stesura del progetto esecutivo.

Giovanni Legnini ha parlato di “una fase cruciale, che segna l’inizio concreto del recupero e della valorizzazione del sito, in un’ottica di rigenerazione che va ben oltre la semplice ricostruzione post-sisma”. Il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, ha definito Santa Restituta “un nodo vitale della memoria storica dell’isola”, ricordando il contributo della ricerca accademica e l’importanza della sinergia istituzionale in un’opera che coniuga sicurezza, cultura e visione urbana.

Il progetto, come ha ribadito anche il soprintendente Mariano Nuzzo, rappresenta un punto di svolta per la comunità locale, che potrà riappropriarsi di un luogo simbolico non solo per la sua valenza archeologica, ma per il forte legame con la figura di don Pietro Monti, che per anni ne ha curato la riscoperta con passione e rigore. A lui è stato rivolto più di un ricordo durante la cerimonia, quasi a voler suggellare un patto di continuità tra memoria e futuro.

Anche il vescovo di Ischia e di Pozzuoli, monsignor Carlo Villano, ha rimarcato il valore comunitario e culturale dell’operazione, che “restituisce al territorio un bene comune fondamentale per costruire un’identità condivisa e consapevole”.

A illustrare nel dettaglio il progetto sono stati Gianluca Loffredo, sub commissario per la ricostruzione post frana e sisma, il vicesindaco Carla Tufano, Mario D’Amato della Struttura per la Progettazione del Demanio e la professoressa Gloria Olcese dell’Università degli Studi di Milano.

Nell’attesa della riapertura, il sito sarà visitabile in modalità digitale grazie a un virtual tour immersivo, già disponibile presso l’info point situato nella torre comunale. Un modo per coinvolgere cittadini e turisti nel percorso di rinascita e tenere accesi i riflettori su un’area che rappresenta un autentico crocevia di storia mediterranea.

Con il claim “Custodiamo il passato, progettiamo il futuro”, Lacco Ameno si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, nel segno della memoria, della cultura e della resilienza.