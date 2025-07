Lacco Ameno, salvati due giovani bagnanti in difficoltà: secondo intervento in pochi giorni della Guardia Costiera

Nel mare agitato di un pomeriggio d’estate, quando il sole sembra ingannare sulla reale insidia delle correnti, ancora una volta la prontezza della Guardia Costiera ha evitato che una giornata spensierata si trasformasse in tragedia. Intorno alle 16:20 di oggi, al largo di Monte Vico, nel comune di Lacco Ameno, due giovani bagnanti sono stati tratti in salvo da un’unità navale in servizio di pattugliamento.

L’allarme è scattato quando l’equipaggio, impegnato nei consueti controlli lungo il tratto di costa, ha udito le richieste d’aiuto che giungevano da due ragazzi in difficoltà, trascinati al largo da una corrente insidiosa che impediva loro di tornare all’imbarcazione da diporto lasciata alla fonda. È bastato un attimo per comprendere la gravità della situazione: i militari hanno immediatamente accostato, manovrando con perizia e rapidità per avvicinarsi ai due giovani in balìa del mare.

Determinante, ancora una volta, l’addestramento e la freddezza dell’equipaggio. Una ciambella anulare, legata a una cima, è stata lanciata verso i bagnanti e ha permesso il recupero a bordo in condizioni di piena sicurezza. Fondamentale anche il supporto fornito dagli acquascooter della Polizia di Stato, presenti in zona e intervenuti per garantire la protezione dell’area circostante durante tutta la delicata operazione.

Fortunatamente, i due ragazzi non hanno riportato conseguenze fisiche. Dopo i controlli di rito e qualche attimo per riprendersi dallo spavento, sono stati riaccompagnati a bordo della loro imbarcazione.

Questo episodio rappresenta il secondo salvataggio operato dalla Guardia Costiera isolana nell’arco di pochi giorni. Un dato che, oltre a sottolineare l’intensificarsi degli interventi in questa fase di massima affluenza turistica, testimonia la costanza di un presidio operativo che, pur agendo spesso lontano dai riflettori, continua a rivelarsi fondamentale per la sicurezza di chi vive e frequenta il mare.

In un’estate che richiama migliaia di visitatori sulle coste dell’isola, la presenza vigile e instancabile della Guardia Costiera rappresenta non solo un punto di riferimento, ma una vera e propria garanzia di protezione. E ogni intervento, ogni salvataggio, è la conferma concreta del valore insostituibile di chi, ogni giorno, vigila sulla linea sottile che separa la bellezza del mare dal suo lato più imprevedibile.